Главные анонсы 15 декабря

Президент России Владимир Путин по видеосвязи проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В Страсбурге (Франция) запланировано голосование в Европарламенте по проекту резолюции о признании голодомора — массового голода в СССР в начале 1930-х годов — геноцидом украинцев.

Банк Англии обнародует решение относительно размера базовой процентной ставки.

В Бенгальском заливе запланированы испытания индийской баллистической ракеты Agni-V.

В Сербии правительство примет решение о направлении запроса в Международную миссию под эгидой НАТО в Косове и Метохии (КФОР) на отправку сербских силовиков на территорию Косова и Метохии, согласно резолюции СБ ООН. Косово, как ожидается, официально передаст заявку на вступление в Евросоюз.

Сейм Литвы проведет заседание, на котором продолжит рассматривать предложенный правительством законопроект о выделении € 37 млн на выплату компенсаций за экспроприированное личное имущество евреев в годы Второй мировой войны.

В Словакии парламент страны, как ожидается, проголосует по вопросу о вынесении вотума недоверия правительству, возглавляемому премьер-министром Эдуардом Хегером.

Пройдет заседание совета директоров ПАО «Горно-металлургическая компания "Норильский никель"». В повестке вопрос о бюджете компании на 2023 год.

Пройдет заседание совета директоров ПАО «Газпром нефть». В повестке вопрос о последующем одобрении сделки с ООО «Газпромнефть Шиппинг», в совершении которой заинтересована компания.

В России может начаться обязательная маркировка жидкостей для вейпов.