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Коммерсантъ FM
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Я не верю в Новый год

Новый год для России наступил 10 месяцев назад

Под Новый год принято наполнять бокалы, подводить итоги прожитого и пережитого за год, завершая рассказ мантрой типа «Все плохое уходи, приходи хорошее». Я так не делаю. Во-первых, пить вредно. Во-вторых, про прожитое и пережитое другие знают не хуже меня. В-третьих, не верю, что с боем курантов сами собой рассасываются проблемы, а счастье валится на голову только потому, что за него выпили.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Что до итогов, то глупо их подводить раз в год — анализировать происходящее и действовать надо по ходу обновления событий. С этой точки зрения новый год для нашей страны наступил десять месяцев назад. В том числе и для финансовых рынков, когда ведомство Эльвиры Набиуллиной развернуло ключевую ставку.

Разворот Набиуллиной в финансовом мире уже тогда стал таким же эпохальным, как в свое время в политике — разворот Примакова над Атлантикой. Действия ЦБ и правительства в обоих случаях развернули страну на путь независимого от Запада развития. За минувшие десять месяцев рубль сравнялся с долларом во внешнеторговых расчетах, а юань перегнал американскую валюту по объему сделок на Московской бирже. Кардинально изменилась картина доходности различных финансовых инструментов — только надежность инвестиций в недвижимость не подверглась сомнениям. Изменились подходы к рискованным активам на бирже и требования к квалификации самих инвесторов. Да и у обычных граждан вырабатываются новые покупательские привычки и традиции планирования отдыха. Кажется, что из западных привычек осталась разве что традиция встречи Нового года. Может быть, это не так уж и плохо.

Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

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