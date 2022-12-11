В одном из районов Нижегородской области без света остаются более тысячи человек

Без электричества из-за ледяного дождя в Богородском районе Нижегородской области остаются 1,2 тыс. человек, сообщили в районной администрации со ссылкой на данные РЭС.
Отключения электроэнергии продолжают устранять в 13 из 52 муниципальных округов Нижегородской области, сообщили в ПАО «Россети Центр и Приволжье». Больше всего от стихии пострадали Вачский, Сергачский, Сеченовский, Павловский, Дальнеконстантиновский, Богородский, Перевозский, Кстовский, Арзамасский, Лысковский, Воротынский, Борский и Большемурашкинский районы.
Также непогода задержала несколько пассажирских поездов на участке Арзамас—Канаш Горьковской железной дороги, добавили в Приволжской транспортной прокуратуре. Составы уже отправились в пункты назначения.
В регионе развернуты мобильные пункты, где можно оставить заявки по вопросам электроснабжения и получить информацию об отключениях света.