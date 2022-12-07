«Роснефть» увеличила поставки в Азию на треть

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за девять месяцев 2022 года снизилась на 15%, до 591 млрд руб. При этом выручка увеличилась на 15,7%, до 7,2 трлн руб., а показатель EBITDA — на 21,8% в годовом выражении, достигнув рекордных за девять месяцев 2,014 трлн руб., сообщила компания. В третьем квартале доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%.

В пресс-релизе «Роснефти» говорится, что поставки нефти в азиатском направлении выросли почти на треть и «полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей». При этом компания пожаловалась, что на ее прибыль оказала негативное влияние передача активов «Роснефти» в Германии во внешнее управление. «В результате был признан дополнительный убыток в размере 56 млрд руб. Передача активов также привела к сокращению объема денежных средств на сумму 76 млрд руб.»,— заявили в «Роснефти».

С января по сентябрь компания увеличила объем продаж нефтепродуктов в России на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 31,1 млн т. Объем реализации нефти за девять месяцев вырос на 3,3% год к году, до 86,9 млн т, в странах дальнего зарубежья было реализовано на 4,8% больше, чем годом ранее,— 77,3 млн т. Добыча углеводородов «Роснефти» увеличилась на 2,2%, до 4,97 млн б.н.э. в сутки.

В ноябре глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что компания обеспечивает 7% потребности Китая в нефти. Он также рассказывал, что Россия за десять месяцев обеспечила почти четверть импорта угля в КНР, поставив 53 млн т. Россия находится на втором месте по объему поставок нефти в Китай. Однако в ноябре, по данным Bloomberg, КНР частично сократила закупки российской нефти в ожидании возможных скидок из-за ценового потолка. Страны Запада ввели его с 5 декабря, максимальная цена установлена на уровне $60 за баррель. Власти России готовят ответные меры.

Об ограничениях — в публикации «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Лаура Кеффер