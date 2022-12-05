Главные новости к утру 5 декабря

Взрыв газа произошел в трехэтажном доме в Ярославле. Есть пострадавшие.

Причиной взрыва в пятиэтажном доме в Нижневартовске 4 декабря стала разгерметизация газового баллона, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Он назвал непростой ситуацию на месте происшествия из-за «достаточно серьезного» завала. По предварительным данным, погибли шесть человек, 15 пострадали, судьба семи человек остается неизвестной. О взрыве

Нефтяные санкции стран Запада против РФ вступили в силу. С 5 декабря действует эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ, который ввели ЕС, G7 и Австралия. О санкциях

Верховный суд признал незаконным прекращение по амнистии уголовного преследования бывшего заместителя руководителя управления делами президента РФ Ивана Малюшина, узнал «Ъ». Экс-чиновника обвиняли в злоупотреблениях при передаче в аренду земельного участка в центре Москвы, из-за чего бюджет потерял почти 100 млн руб. О решении Верховного суда

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за сохранение контактов с президентом РФ Владимиром Путиным и за отказ от его изоляции. По его мнению, российско-украинский конфликт завершится переговорами, и он не видит «других вариантов». Как союзники Украины ищут выход из кризиса

Представитель президента Турции Ибрагим Калын призвал к новой сделке между Россией и Западом. По его мнению, российско-украинский конфликт стал началом второй холодной войны.

Национальная система платежных карт обязала банки обеспечить прием нового способа оплаты по картам «Мир» до конца апреля 2023 года, выяснил «Ъ». Эксперты считают, что для этого придется заменить до половины всех POS-терминалов в торговых точках, которых сегодня насчитывается почти 4 млн. Подробнее

«МегаФон» продал долю в «Связном», сообщил гендиректор оператора Хачатур Помбухчан. По его словам, «Связной» не имеет отношения к телекоммуникационному рынку, а фокус на этой компании «отнимает время, усилия команды и является бесполезным».

Сенатор Андрей Клишас предложил ввести ограничения в отношении россиян, уехавших в период частичной мобилизации. Он допустил разработку законодательных мер, которые сделают для них «нахождение за границей менее комфортным».

Кемеровская область стала единственным регионом, перешедшим на новый механизм расчета тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Власти Иркутской области, которые изначально лоббировали эту меру для борьбы с серым майнингом криптовалюты, в итоге отказались от идеи. Почему механизм не стал массовым

Англия обыграла Сенегал в 1/8 чемпионата мира по футболу в Катаре. В 1/4 она встретится со сборной Франции. О матче

О предстоящих 5 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».