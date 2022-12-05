Глава МИД ФРГ: Германия рассчитывает на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть

Германия рассчитывает, что Индия и другие партнеры поддержат введение потолка цен на нефть из России, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. По ее мнению, демократиям важно работать вместе, чтобы «уменьшить нашу экономическую зависимость от авторитарных режимов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emilie Madi, Reuters Фото: Emilie Madi, Reuters

«Мы настоятельно призываем наших партнеров также ввести санкции, но мы отдаем себе отчет в том, что многие государства имеют различные экономические ограничения»,— сказала госпожа Бербок The Hindu в преддверии визита в Нью-Дели (цитата по «РИА Новости»). Она назвала введение предельной цены на российскую нефть примером ограничения последствия санкций для третьих стран.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада против РФ: эмбарго на поставки энергоносителя в Евросоюз и потолок цен со стороны государств ЕС, G7, а также Австралии. Предельная цена на нефть установлена на уровне $60 за баррель. На страны ЕС до начала военной операции на Украине приходилось около 85% морских поставок нефти из РФ. Сейчас экспорт переориентирован на другие рынки, крупнейшими покупателями являются Китай и Индия.

О новых ограничениях — в материале «Ъ» «ОПЕК+ долго раскачивается».

Леонид Уварчев