Лизинг с пробегом

В условиях дефицита техники и оборудования лизинговым компаниям приходится учиться работать с сегментом техники с пробегом. Это рискованный сегмент, с которым не всегда хотят работать страховые компании. Кроме того, компании сталкиваются с дефицитом качественной техники и ростом конкуренции со стороны сегмента автокредитования, который продолжает наращивать долю автомобилей с пробегом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как следует из исследования «Эксперт РА», с которым ознакомился “Ъ”, за первое полугодие 2022 года 70% лизинговых компаний нарастили работу с подержанной техникой.

Так, доля лизинга б/у предметов в новом бизнесе выросла с начала года с 14 до 20%.

Такой тренд стал следствием сформировавшегося дефицита предметов лизинга на рынке после ухода с российского рынка на фоне санкций части производителей популярных марок (см. “Ъ” от 28 мая), поясняют составители исследования.

Сами лизинговые компании подтверждают рост предметов лизинга с пробегом в новом бизнесе, даже те, кто начал работать в этом сегменте только в 2022 году, уверены, что это долгосрочный тренд. Так, по оценкам коммерческого директора по лизингу для малого бизнеса «Росбанк Лизинга» Анатолия Торохова, к концу года в общем объеме финансирования объекты б/у будут занимать до 25%. Хотя б/у имущество — это более рисковый сегмент портфеля, признает заместитель директора по рискам ГК «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев.

«Если раньше покупка б/у техники была средством экономии, то сейчас это рассматривается как бизнес-решение на фоне дефицита новой техники»,— говорит младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Основная сложность при работе в этом сегменте состоит в том, что лизингодатель должен провести оценочную экспертизу на предмет возможности эксплуатации оборудования. Также лизингополучателю может дороже обойтись страхование такого имущества и стоимость самих лизинговых услуг, отмечает эксперт. Страховые компании не всегда хотят работать с б/у имуществом, что сейчас является узким местом финансирования сегмента, подтверждает Дмитрий Кудрявцев.

Вместе с тем в некоторых компаниях установлены строгие ограничения на этот счет. Например, в «Европлане» максимальный возраст предмета лизинга на момент окончания срока лизинга не должен превышать 10 лет. В «ВТБ Лизинге» возраст не должен превышать 6–12 лет, в зависимости от категории транспортного средства и страны его производства, приводит данные начальник управления развития бизнеса автолизинга Вячеслав Михайлов.

Наиболее востребована б/у техника будет там, где дефицит техники и одновременно спрос на нее наиболее ощутимы, полагает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.

«В первую очередь речь идет о грузовом и легковом автотранспорте. Потребность в грузоперевозках не снижается, чего не скажешь о предложении тягачей, а таксопарки и каршеринг продолжают оставаться труднозаменимой частью жизни. Возможно, последние будут смягчать требования к сроку и качеству эксплуатации машин, подпитывая развитие б/у сегмента. Вполне возможно, что в какой-то момент могут быть пересмотрены стандарты по сроку и качеству эксплуатации, понятия классов комфорта и прочие особенности, связанные с тарифами»,— полагает эксперт. Кроме того, это смежные сегменты с автокредитованием, которое также разворачивается в сторону автомобилей с пробегом. Конкуренция между банками и лизинговыми компаниями в условиях их дефицита будет расти, предостерегает господин Асатуров. Рынок лизинга уже сталкивается с дефицитом качественной б/у техники, подтверждают его участники.

Другим критерием для органичного внедрения б/у лизинга будет срок эксплуатации объекта. А значит, ж/д транспорт, авиация, морские и речные суда могут стимулировать развитие этого сегмента, перечисляет Сурен Асатуров. Все зависит от предмета лизинга и его ликвидности на вторичном рынке, поясняет вице-президент банка ГПБ, гендиректор «ГПБ Лизинга» Максим Калинкин. «Морское судно в возрасте 20–30 лет полностью себя окупит и продолжит работать на судовладельца, поскольку срок лизинга в данном случае равен 7–10 годам. Такая же ситуация с ж/д парком. Он высоколиквиден, так как срок его эксплуатации достигает 30 лет»,— отмечает эксперт. То есть клиент может спокойно приобретать 10–15-летний парк на условиях лизинга, поскольку срок его эксплуатации превышает срок лизинга. Средний срок лизинга подвижного состава составляет 7–10 лет, как и по судам. «По сути, лизинговый бизнес с б/у транспортом может быть успешным с любым из его видов, вопрос в отраслевых ограничениях, безопасности перевозок и прочих факторах»,— резюмировал господин Калинкин.

Полина Трифонова