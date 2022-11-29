Майнеры проиграли геймерам

Ритейлеры отмечают существенное снижении цен на ряд комплектующих для персональных компьютеров в ноябре: стоимость видеокарт среднего ценового сегмента год к году снизилась на 40–50%, а плат оперативной памяти — на 15%. Эксперты связывают динамику со снижением популярности майнинга после перевода платформы Ethereum на систему без использования видеокарт. Однако участники рынка подчеркивают, что цены упали далеко не на все комплектующие, а на жесткие диски и материнские платы, напротив, выросли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в ноябре цены на видеокарты среднего сегмента (40–60 тыс. руб.) снизились год к году примерно на 40%. Схожие оценки у Ozon, там говорят о падении почти на 50%. В «Марвел Дистрибуции» подтверждают тренд, но отмечают снижение цен лишь на 20%. Аналогичная ситуация, по данным «М.Видео», и в сегменте плат оперативной памяти: в среднем цена на них снизилась на 15%.

В 2021 году цены как на новые, так и на подержанные видеокарты в России стабильно росли, они подогревались ажиотажным спросом со стороны майнеров, вызванным динамикой курса биткойна. Тогда спрос на такое оборудование на торговых площадках вырос на 70%. При этом российские дистрибуторы на тот момент могли удовлетворить только 13% от спроса на новые модели видеокарт (см. “Ъ” от 27 февраля 2021 года).

В 2022 году ситуация менялась несколько раз. «Если посмотреть на динамику цен в течение года, то мы увидим резкий рост в марте, потом снижение и стабилизацию к маю, затем вновь увеличение летом и, наконец, снова стабилизацию, а затем и спад осенью»,— поясняет сооснователь Encry Foundation Роман Некрасов. По оценке эксперта, цены на видеокарты AMD Radeon или Nvidia упали в среднем на 8–12% после сентябрьского перехода Ethereum с консенсуса PoW (добыча ETH с помощью видеокарт) на консенсус PoS (добыча ETH с помощью стэкинга, такой подход подразумевает заработок на криптовалюте без использования вычислительных мощностей).

Ethereum — второй по популярности актив, который в моменте перестал нуждаться в видеокартах, добавляет сооснователь Berezka DAO и Weezi Роман Кауфман. «Переход на PoS оставил сотни тысяч майнеров без дела, особенно отчетливо это видно по Азии, где началась даже продажа видеокарт "на развес", по $400–500 за 1 кг»,— говорит он. Сыграли роль и другие факторы, включая «снижение градуса тревожности вокруг санкций и возможных сложностей с поставками видеокарт в Россию», уточняет господин Некрасов.

Падение глобального спроса на компьютеры, а также фактическая остановка майнинга на видеокартах привели к значительному снижению спроса на комплектующие, подтверждает руководитель группы закупок «Комплектующие для ПК» «Ситилинка» Алексей Русаков. «Спрос на рынке видеокарт снизился, а у производителей остались значительные товарные запасы, что привело к падению цен по сравнению с прошлым годом на 54%»,— говорит он. Также, по его словам, вследствие снижения спроса и перенасыщения рынка платы оперативной памяти упали в цене в среднем на 20%. В «Ситилинке» ожидают сохранения тренда.

По оценке дистрибутора 3Logic Group, спрос на видеокарты в стране упал на 20%, говорит руководитель департамента закупок компании Максим Родионов. «Но снижение было бы жестче, если бы его не скорректировали геймеры: они смогли купить видеокарты по приемлемым ценам»,— отмечает он.

Единственная категория комплектующих, где цены увеличились в среднем на 13%,— это жесткие диски, добавляет господин Русаков. «Здесь решающую роль играют ограниченное предложение рынка,— поясняет он,— ввиду ухода абсолютно всех производителей из России и затрудненных поставок по параллельному импорту, а также рост логистических издержек». В «Марвел Дистрибуции» добавляют, что цены выросли и на материнские платы. «Их сложно закупить и привезти из-за усложнившейся логистики, а параллельный импорт добавляет к цене 12–20%»,— отмечают там.

Никита Королев, Ксения Куликова