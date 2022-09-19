Криптовалюты разменяли ставку

Котировки ведущих криптовалют опустились до минимальных значений с июня. Курс биткойна 19 сентября опускался до $18,23 тыс., а эфир подешевел до $1,28 тыс., потеряв за неделю 16–28%. Инвесторы сокращают вложения в виртуальные валюты на ожиданиях агрессивного повышения ставки ФРС, а также ввода в действие нового алгоритма майнинга для эфира. В случае сохранения планов американского регулятора и дальше агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику котировки биткойна могут опуститься до $12 тыс., считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным coinmarketcap.com, стоимость биткойна (BTC) 19 сентября опускалась до отметки $18,23 тыс., минимума с 19 июня. Это на 6% ниже значений закрытия предыдущего дня. К 18:30 курс отыграл часть утраченных позиций и достиг отметки $19,15 тыс., однако остается на 16% ниже локального максимума, усыновленного в первой декаде месяца. Двухмесячный минимум обновили и котировки эфира (ETH), снижавшиеся в ходе торгов до отметки $1,28 тыс., что на 28% ниже значений недельной давности. Вместе с тем другие криптовалюты снизились менее значительно. За неделю Binance Coin, Cardano, Solana потеряли в цене 10–14% и откатились к уровням двухнедельной давности. Капитализация всего криптовалютного рынка сократилась за неделю более чем на $100 млрд, до $928 млрд.

Основной причиной падения курсов цифровых валют стал риск агрессивного повышения базовой ставки ФРС на фоне высокой инфляции в стране.

В августе потребительские цены в стране хотя и замедлились до 8,3% (с 8,5% в июле), однако превысили ожидания аналитиков (8,1%). В основном это произошло за счет замедления роста цен на энергоносители на фоне распродажи нефти из стратегических запасов страны.

«Опубликованные данные по инфляции в США вызвали форменный переполох, качнув маятник ожиданий повышения ключевой ставки ФРС на заседании 21 сентября с 50–75 до 75–100 базисных пунктов. Вдобавок инвесторы повысили ожидаемый потолок повышения ставок в рамках всего цикла»,— отмечает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь. По данным Investing.com, прогноз по ставке на конец года составляет 4–4,25% с вероятностью 36% и 4,25–4,5% с вероятностью почти 48%. В настоящее время ставка составляет 2,25–2,5%.

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После прихода институциональных инвесторов на рынок криптовалют усилилась корреляция криптомира с традиционной финансовой системой, отмечают участники рынка. По оценкам стратега по рынку акций SberCIB Дмитрия Макарова, в понедельник 180-дневная корреляция цены биткойна и индекса широкого рынка S&P500 составляла 78,5%, корреляция с индексом технологического сектора NASDAQ 100 — 83,5%. При этом с начала прошлой недели американские индексы снизились на 4–7%.

Кроме того, опережающее падение котировок ведущих валют связано с завершением перехода блокчейна эфира с алгоритма Proof of Work (PoW) на более экономичный и технологичный алгоритм Proof of Stake (PoS).

В преддверии этого, как отмечает основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Климов, многие инвесторы открывали позиции в расчете получить бесплатный дивиденд в виде эфира-PoW, который отошел от основной сети. Однако сейчас, разочаровавшись без положительной динамики, фиксируют прибыль или убытки, считает он.

В ближайшие дни поведение инвесторов на рынке цифровых валют будет всецело зависеть от итогов заседания американского финансового регулятора. Краткосрочный оптимизм может вызвать повышение ставки ФРС не более чем на 75 базисных пунктов, но при условии отсутствия намека на дальнейшее сильное повышение. «Нельзя исключать, что глава регулятора Джером Пауэлл может допустить повышение на 0,5% в ноябре и декабре, к чему рынки также могут быть не вполне подготовлены»,— говорит Чэнь Лиминь.

Важное значение для рынка, считает Григорий Климов, будут иметь комментарии ФРС по темпам продажи активов со своего баланса, которые в сентябре выбились из графика. Намеки на усиление продаж к концу месяца могут повысить давление на рисковые активы. По оценкам Чэнь Лиминя, уход котировок BTC ниже $17,6 тыс. ознаменует продолжение нисходящего тренда с потенциалом достижения $12 тыс. В этом сценарии ETH, по его оценке, ждет возвращение к июньскому минимуму в $0,88 тыс.

Виталий Гайдаев