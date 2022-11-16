План выпуска аналогов импорта из казенных денег

Широкое обсуждение проблем импортозамещения в радиоэлектронной промышленности обнаружило главный барьер на пути к технологическому суверенитету — отсутствие консенсуса при разделе затрат и рисков между государством и бизнесом. Компании отмечают изменившиеся условия игры на рынке из-за военной операции и рассчитывают на многократный рост финансирования отрасли вместо точечной помощи эффективным проектам. В правительстве единства по теме нет, показала вчера дискуссия в Совете федерации. Ответственные за развитие промышленности и подготовку кадров ведомства настаивают на росте расходов, но объем их аппетитов и интерес к «планово-убыточным» проектам энтузиазма у Минфина не вызывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участие в обсуждении путей к технологическому суверенитету в радиоэлектронной промышленности вчера в Совете федерации приняли Минпромторг, Минцифры, Миннауки, Минэкономики, Минфин и представители рынка. Как показала дискуссия, отрасль нуждается в росте финансирования. Об этом сообщали как представители рынка, так и ведомства, ответственные за их поддержку. В Минцифры напомнили о планах по расширению программы льготного кредитования для производителей вычислительной техники, а также программы поддержки ГТЛК (госкомпания позволяет снизить стоимость риска для конечных потребителей, закупая у производителей и передавая в лизинг готовые решения на базе российских процессоров и компонентов). В Минобрнауки рассчитывают на запуск пяти новых дизайн-центров для подготовки кадров в сфере радиоэлектроники с навыками работы на современном оборудовании — сейчас их центров 18. Представители же отрасли предлагают расширить льготное кредитование (как объема, так и перечня получателей), разрешить заказчикам неконкурентные закупки у единственного поставщика для всей радиоэлектроники, а также придать промышленным консорциумам особый статус, наделив их полномочиями по формированию промышленной политики. Впрочем, по словам участников заседания, финансовые инициативы наталкиваются на сопротивление Минфина.

Отрасль ссылается на изменившиеся после начала военной операции на Украине условия работы: «Нельзя сравнивать ни стоимость компонентной базы, ни стоимость оборудования с тем, что было до февраля 2022 года»,— рассказывала гендиректор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова. Недовольны на рынке и отбором Минфином проектов для целей господдержки. Госпожа Хасьянова даже предлагала создать инструмент контроля за работой Минфина, чтобы выяснять, почему некоторые «сквозные проекты» (предполагают совместное финансирование компаниями и бюджетом создания импортозамещающих производств) не профинансированы. В отрасли настаивают, что часть проектов может быть неэффективна и не окупиться, но стратегически необходима. Ранее, напомним, о готовности поддерживать и планово-убыточные проекты импортозамещения в новой модели промышленного развития заявлял и первый заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков (см. “Ъ” от 18 октября).

Как показала вчерашняя дискуссия в Совете федерации, в Минфине не считают радиоэлектронную промышленность недофинансированной — бюджет профильной госпрограммы увеличен вдвое. Впрочем, оппонентов ответ не устроил. «Задача стоит не в два раза (увеличить финансирование.— “Ъ”), а в десятки раз больше, если не в сотни»,— отметил заместитель главы комитета по экономполитике Совета федерации Константин Долгов.

Напомним, эксперты подсчитали, что для технологического суверенитета в области микроэлектроники РФ потребуется не менее 400–500 млрд руб. инвестиций (см. “Ъ” от 15 ноября). Однако спрос на расширение господдержки импортозамещения предъявляет все большее количество отраслей, в том числе в связи с расширением выпуска для работы ВПК — совокупно, по оценке господина Осьмакова, этот спрос уже составляет 6 трлн руб., и, вероятно, это не предел.

Диана Галиева