В атмосфере всеобщего неудобрения

ВТО и ФАО ООН выпустили вчера совместное исследование ситуации на мировом рынке удобрений. С точки зрения экспертов, ограничение торговли ими усугубляет ситуацию на глобальном рынке продовольствия, существенно снижая рост продуктивности АПК, а реалистичные сценарии развития событий не дают почвы для надежд на быстрый выход рынка из тупика. В итоге планы ООН по борьбе с голодом, вероятнее всего, окажутся не выполненными. Для преодоления кризиса аналитики рекомендуют аграриям опираться на собственные силы в виде экономии удобрений, поисков инноваций и развития «устойчивого земледелия» — и, что выглядит менее реалистичным, усиление борьбы с протекционизмом и барьерами в мировой торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свободу мировой торговли удобрениями в нынешней геополитической ситуации ограничивает практически все

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Свободу мировой торговли удобрениями в нынешней геополитической ситуации ограничивает практически все

Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

«До 2030 года — срока выполнения целей устойчивого развития ООН — остается восемь лет, но дефицит продовольствия или голод к этому моменту в мире будет испытывать около 670 млн человек — 8% населения Земли, столько же, сколько и в 2015 году, когда эти цели ставились»,— констатируют аналитики ВТО и ФАО ООН, описывая обстоятельства кризиса на рынке продовольствия и удобрений после 2020 года. Агрохимия — часто единственный способ наращивания производства продовольствия, что в свою очередь, увеличивает спрос и разгоняет цены на них и на еду; это, в свою очередь, вновь увеличивает спрос и цены на удобрения. По данным «Продовольственного прогноза» ФАО от 11 ноября, объем мировых расходов на импорт продовольствия вырастет в 2022 году до рекордных $1,9 трлн — плюс 10% в сравнении с прежним рекордом 2021 года, и ситуация скорее всего ухудшится и в 2023-м, увеличивая и расслоение: импорт бедных стран снизится в 2022-м на те же 10% из-за роста цен.

Взлет цен на минудобрения запустили «ковидные» ограничения международных поставок в 2020–2021 годах, и процесс не останавливается: так, цены на карбамид (одно из базовых азотных удобрений) в черноморских портах выросли более чем втрое, с $215 за тонну в январе 2020 года до $678 за тонну в сентябре 2022 года; ту же динамику демонстрировали фосфорные, калийные и комбинированные, при этом в 2022 году ее диктовала уже геополитика — в том числе кратковременное введение санкций США на поставки из РФ (быстро отмененных), логистические ограничения в связи с военной операцией РФ на Украине и торговые барьеры, которые начали вводить страны для защиты внутренних рынков. В ФАО и ВТО отмечают, что не ждут позитива и в первой половине 2023 года «в силу низких запасов и большей вероятности введения новых ограничений на поставки».

Примером могут служить российские поставки удобрений на мировой рынок: аналитики ВТО и ФАО предполагают, что они продолжат сокращаться, в том числе из-за планов властей по введению экспортных пошлин на удобрения, которые обойдутся производителям в 105 млрд руб. в 2023 году (см. “Ъ” от 14 сентября). Экспортные доходы (из-за роста мировых цен) пока обеспечивают сектору высокую прибыль (ВТО оценивает месячные продажи сектора в $1,6 млрд в 2022 году против $700 млн в 2021-м), но производство и экспорт минудобрений в России продолжают падать, и альтернативные рынки и рост внутреннего потребления этого падения не компенсируют — по оценкам экспертов, оно может составить от 5% до 15% по разным видам удобрений. При этом АПК РФ, у которого те же проблемы при экспорте, требует снижения внутренних цен на агрохимию (см. “Ъ” от 19 октября).

По данным ВТО, если РФ снизила экспортные отгрузки в 2022 году лишь на 5–10%, то Белоруссия (также крупный поставщик калийных удобрений на мировой рынок) — уже более чем вдвое, до 1,95 млн тонн за первое полугодие с 3,62 млн тонн годом ранее.

В итоге выхода из тупика эксперты ждут не ранее, чем через несколько сельхозсезонов, и фактически признают, что реалистичных рекомендаций по ускорению разрешения кризиса у них нет: идеи отказаться от субсидирования закупок удобрений внутренними производителями (оно снижает конкурентные преимущества высокопроизводительных аграриев) и не возводить новые барьеры (пошлины) новостью не являются, но вряд ли будут реализованы, а идеи «экономии» удобрений, перехода на органику и поиск агроинноваций вряд ли могут дать быстрый успех.

Олег Сапожков