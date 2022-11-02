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Коммерсантъ FM
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Россия отделила зерно от дронов

Москва вернулась в зерновую сделку, но судьба договоренностей по-прежнему под вопросом

Россия 2 ноября вернулась к участию в зерновой сделке, позволяющей судам с украинской сельхозпродукцией проходить через гуманитарные коридоры в Черном море. После атаки беспилотников на корабли и инфраструктуру в бухте Севастополя Москва потребовала от Киева гарантий неиспользования зерновых коридоров в военных целях. Возобновить реализацию «черноморской инициативы» удалось благодаря посредничеству Турции. Между тем судьба сделки окончательно не решена: стамбульские соглашения могут перестать работать уже через две недели.

Возвращение России к участию в зерновой сделке, как признали на Западе, позволит и дальше «обеспечивать мир необходимым продовольствием» (на фото: судно, пришедшее с Украины по гуманитарному коридору на инспекцию в Стамбул)

Возвращение России к участию в зерновой сделке, как признали на Западе, позволит и дальше «обеспечивать мир необходимым продовольствием» (на фото: судно, пришедшее с Украины по гуманитарному коридору на инспекцию в Стамбул)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Возвращение России к участию в зерновой сделке, как признали на Западе, позволит и дальше «обеспечивать мир необходимым продовольствием» (на фото: судно, пришедшее с Украины по гуманитарному коридору на инспекцию в Стамбул)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Москва решила вернуться к реализации «черноморской инициативы» на пятый день после того, как приостановила участие в ней. К облегчению мировой общественности, никаких серьезных инцидентов в морских гуманитарных коридорах за это время не произошло. Когда после атаки беспилотников на корабли и инфраструктуру Черноморского флота Россия приостановила участие в зерновой сделке, западные страны одна за одной принялись призывать РФ вернуться к реализации соглашений ради того, чтобы избежать как опасных ситуаций на Черном море, так и тяжелого продовольственного кризиса во всем мире.

Сначала хранившая молчание Анкара — инициатор и главный посредник на переговорах, которые привели к заключению сделки 22 июля,— отреагировала лишь спустя сутки после решения РФ. С одной стороны, турецкие власти дали понять, что считают необходимой дальнейшую реализацию стамбульских соглашений, с другой — не стали, в отличие от Москвы, Киева и Запада, никого обвинять, а выразили уверенность, что коридоры и дальше будут работать. Или, как выразился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «служить человечеству».

При этом даже после 29 октября Турция, ООН и Украина в Совместном координационном центре в Стамбуле на троих продолжили согласовывать график движения судов с зерном по гуманитарным коридорам.

31 октября Минобороны РФ выпустило заявление, что «движение судов по коридору безопасности является недопустимым», и потребовало от Киева гарантий о неиспользовании в военных целях стамбульских соглашений. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в тот же день на заседании Совета Безопасности всемирной организации предупредил, что Москва будет вынуждена принять меры по контролю над пропущенными без согласования с ней судов. Кроме того, атаки на Черноморский флот ставят крест на гуманитарном измерении зерновой сделки, заверил дипломат.

Все это время представители Турции и ООН вели с Россией переговоры, что неоднократно подтверждал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О том, что контакты по зерновой сделке продолжаются, хотя участие Москвы в ней по-прежнему приостановлено, господин Песков заявлял и 2 ноября днем, примерно в то же время, когда Реджеп Тайип Эрдоган делал свое заявление о возвращении России к реализации стамбульских соглашений. Накануне господин Эрдоган провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда, видимо, и была решена большая часть вопросов по возвращению в сделку.

Так или иначе, слова господина Эрдогана почти сразу подтвердило Минобороны РФ.

«Благодаря участию международной организации (ООН.— “Ъ”), а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против РФ»,— отметили в ведомстве. Там заверили, что Россия считает «полученные гарантии достаточными» и возобновляет реализацию стамбульских соглашений.

О возвращении России в сделку заявил и Владимир Путин. Сделал он это в телефонном разговоре с Джоко Видодо, президентом Индонезии, которая примет 15–16 ноября саммит «Группы двадцати». Как сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ также отметил готовность российской стороны «предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам мира бесплатно в качестве гуманитарной помощи». Позже, на совещании с членами Совета безопасности РФ, Владимир Путин подчеркнул: Россия оставляет за собой право выйти из сделки, если Украина не будет соблюдать требование о неиспользовании коридоров в военных целях.

Новости о возобновлении участия РФ в «черноморской инициативе» тут же вызвали позитивную международную реакцию. Так, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью CNN заверила, что Вашингтон рад решению России, поскольку зерновая сделка «обеспечивает мир необходимым продовольствием». А глава МИД ФРГ Анналена Бербок констатировала, что шаг Москвы обусловлен «сплоченностью мирового сообщества». По ее мнению, Россия пыталась использовать голод и зерно как оружие. «Мировое сообщество ясно дало понять: нет, мы не верим вашей лжи, мы продолжим отправлять корабли, потому что миру нужно это зерно, поскольку самые бедные в мире не должны страдать из-за этой агрессивной войны»,— заявила госпожа Бербок в эфире телеканала Welt. Усилия Анкары глава МИД Германии отдельно отмечать не стала.

Впрочем, Турция и сама себя смогла похвалить достаточно. По словам официального представителя президента республики Ибрахима Калына, речь идет о «еще одном достижении конструктивной и многоуровневой дипломатии Турции». При этом господин Калын заверил, что Анкара «продолжит усилия по достижению справедливого и устойчивого урегулирования войны».

Между тем напомним, что заключенные 22 июля в Стамбуле соглашения состоят из двух частей: документа о разблокировке украинских портов для транспортировки зерна, а также меморандума о необходимости «снятия различных ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции и удобрений». И к реализации второй части договоренностей у Москвы остаются большие вопросы. Поэтому возвращение России к реализации «черноморской инициативы» — это лишь одна сторона медали.

Проблема в том, что 19 ноября зерновая сделка, если ее не продлить, и так перестанет действовать.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко 2 ноября пояснил, что вопрос продления — «это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих факторов». При этом он не стал скрывать, что часть, касающаяся вывоза российского зерна, продовольствия и удобрений, «реализуется из рук вон плохо».

Алексей Забродин

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