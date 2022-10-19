Удобрения просели на почве логистики

Производство и экспорт минудобрений в России продолжают падать из-за логистических трудностей с их доставкой в Европу. Налаживание поставок на альтернативные рынки и существенный рост потребления на внутреннем рынке пока не могут компенсировать это падение, которое, по оценкам экспертов, может составить от 5% до 15% по разным видам удобрений. Окончательные показатели спроса внутри РФ будут зависеть от финансовых возможностей аграриев, которые столкнулись с аналогичными проблемами при экспорте и снова требуют снижения цен на химию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На фоне логистических трудностей снижение выпуска удобрений за восемь месяцев составило 2,5%, свидетельствуют данные Росстата, скорректированные на расчеты участников рынка, хотя объемы производства все же превысили уровни 2019 (на 10,5%) и 2020 (на 4%) годов. Выпуск азотных удобрений снизился на 6,3%, тогда как карбамида — вырос на 6,1%, а аммиачной селитры — на 10,1%. Сильнее всего сократился выпуск калийных удобрений — на 25,1%. Экспорт удобрений в целом упал на 11%, основное падение пришлось на аммиачную селитру (почти 50%), хлористый калий (на 24,8%) и КАС (на 32,2%). Падение связано со снижением спроса в Европе и логистическими трудностями российских компаний, несмотря на то что там нет прямого запрета на закупку минудобрений из РФ.

В то же время, отмечают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, к лету ключевые российские производители фосфорсодержащих и азотных удобрений приспособились к ограничениям и увеличили поставки на альтернативные рынки. Так, «Фосагро» снизило поставки удобрений в Европу «на двузначное число в процентах», но при этом почти в 2,5 раза нарастило поставки в Индию. «Еврохим» также перенаправил продукцию с рынков, где возникли препятствия, в другие регионы. Наибольшие проблемы возникли у «Уралхима» из-за остановки аммиакопровода Тольятти—Одесса, а также «Уралкалия», экспорт которого к середине лета сократился на 25–30% после блокировки принадлежащих компании терминалов по перевалке удобрений в Прибалтике.

По мнению участников рынка, в ближайшие полгода сектору минудобрений придется столкнуться с ростом финансовой нагрузки на фоне введения экспортной пошлины на удобрения, в случае если мировые цены фосфорных и азотных удобрений превысят $500 за тонну, калийных — $400 за тонну. На начало августа мировые цены на минудобрения оставались на высоких уровнях: так, диаммонийфосфат с отгрузкой на Балтике стоил $832 за тонну, калий — $660 за тонну, карбамид — $581 за тонну. В 2023 году в бюджет заложено изъятие у химических компаний более 100 млрд руб. в виде пошлины.

Сейчас провал в экспорте во многом компенсируется ростом внутреннего потребления: за восемь месяцев, по данным Минсельхоза, аграрии увеличили закупки минудобрений на 20%, до 4,3 млн тонн, в пересчете на 100% действующего вещества. Таким образом, в январе—августе 2022 года отечественные сельхозпроизводители приобрели больше, чем за весь 2020 год. Сейчас, отмечают поставщики, аграрии начали закупать удобрения уже к весенней посевной. Но, отмечают на рынке, готовность аграриев покупать больше удобрений будет зависеть от их платежеспособности, а сейчас цены на сельхозпродукцию перестали расти, тогда как ФАС разрешила химическим компаниям спустя год фиксации индексировать свои цены на внутреннем рынке.

При этом аграрии уже потребовали корреляции цен на удобрения с внутренними ценами на зерно, так как их удорожание на фоне удешевления зерна может отразиться на урожае 2023 года. Как заявлял в начале октября президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, по нормальной логике рублевые цены на химическую продукцию должны были упасть, поскольку курс укрепился, но они, напротив, растут. По его словам, уже сейчас себестоимость производства зерна выше внутренних цен, а если еще повышать цену на удобрения, то это в итоге скажется на урожае.

Независимый эксперт Леонид Хазанов считает, что по итогам 2022 года падение производства азотных и фосфорных удобрений может оказаться в пределах 5–10%. В то же время выпуск калийных удобрений может сократиться на 15–20%. Внутреннее потребление по итогам года он оценивает в 5,1 млн тонн в действующем веществе. Эксперт сомневается в существенном росте внутренних цен на химическую продукцию на фоне трудностей с вывозом зерна.

Ольга Мордюшенко