Чатский грех

В Молдавии разгорелся громкий и неприятный для руководства страны скандал. Опубликована переписка, которую, как утверждается, вел со своего аккаунта в Telegram министр юстиции Серджиу Литвиненко. Среди прочего она указывает: чиновник вмешивался в процедуры назначения важных должностных лиц. Серджиу Литвиненко назвал публикацию фейком, за которым стоят «мафия и предатели». Но одно за другим появляются свидетельства, подтверждающие подлинность обнародованной переписки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серджиу Литвиненко

Фото: Парламент Республики Молдова Серджиу Литвиненко

Фото: Парламент Республики Молдова

Проевропейские власти Молдавии в этом году не успевают отбиваться от проблем. Сначала по стране рикошетом ударили боевые действия в соседней Украине: хлынули беженцы, разрушились логистические цепочки, обеспечивавшие вывоз сельхозпродукции на рынки России и Белоруссии.

Осенью разразился масштабный энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа, а с ним пришли экономические проблемы, связанные в том числе с ростом тарифов на энергоносители, следствием стало подорожание вообще всего. С 18 сентября каждое воскресенье оппозиция проводит в центре Кишинева протесты, обвиняя власть в том, что перечисленные выше проблемы это ее — власти — единственная «заслуга».

Главный организатор протестов — партия «Шор» беглого бизнесмена и политика Илана Шора (с 2019 года он живет в Израиле, опасаясь тюрьмы на родине). Власть начала с ней борьбу, в авангарде которой встал глава Минюста Серджиу Литвиненко. На этой неделе он подготовил ходатайство в Конституционный суд о запрете партии «Шор», поскольку она, по мнению министра, «действует в противоречии с принципами верховенства закона и ставит под угрозу суверенитет и независимость Молдовы».

Едва стало известно, что глава Минюста серьезно настроен добиться запрета неудобной партии с пророссийским имиджем, как у самого господина Литвиненко, и не у него одного, начались проблемы.

9 ноября в официальных Telegram-каналах президента Молдавии Майи Санду и вице-премьера страны Андрея Спыну (оба политика заявили, что их каналы были взломаны) появились идентичные сообщения следующего содержания: «Коррупция пустила глубокие корни в государственные учреждения. Но те, кто должен с ней бороться и продвигать честное правосудие,— сами главные коррупционеры. Вся правда о коррупции в молдавской прокуратуре и министерстве юстиции. Узнай, что скрывает Сергей Литвиненко».

В конце этих сообщений была размещена ссылка на сайт под названием Moldova-leaks, где размещены переписки десятков абонентов с, как указано на сайте, главой молдавского Минюста. Содержание части бесед, в том числе в чатах с множеством участников, распространили многие молдавские Telegram-каналы.

Из одной беседы следует, что господин Литвиненко приложил немалые усилия для того, чтобы в конкурсе на замещение вакантного поста главы Антикоррупционной прокуратуры страны победил конкретный кандидат — выросшая и работавшая в США юрист Вероника Драгалин.

След министра также проявился в таких резонансных делах, как уголовное преследование бывшего президента Молдавии Игоря Додона и отправленного в отставку генпрокурора Александра Стояногло.

Министр Литвиненко на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) назвал «так называемые обсуждения» фейком. «Напоминаю, что воры не в первый раз используют самую грязную ложь и измышления. Теперь они взломали Telegram-аккаунты президента и некоторых членов правительства, чтобы публиковать сфабрикованную ложь. Это дополнительное доказательство того, что мы действительно беспокоим мафию и предателей и что мы на правильном пути, чтобы привлечь их к ответственности»,— написал чиновник. При этом он отметил, что необходимы срочные меры по укреплению информационной безопасности страны.

В то же время в соцсетях стали одно за другим появляться доказательства подлинности обнародованных чатов. Это подтвердили переписывавшаяся с министром журналистка Надежда Копту, экс-министр юстиции Фадей Нагачевски и другие. Господин Нагачевски написал, что взлом учетной записи — преступление, но Серджиу Литвиненко должен уйти в отставку и пойти под суд.

«Манипулирование конкурсом на должность главного прокурора по борьбе с коррупцией, политическое сопровождение (преследования.— “Ъ”) генерального прокурора, политическое вмешательство в дело Додона,— перечислил Фадей Нагачевски наиболее серьезные нарушения со стороны главы Минюста.— Кроме того, вы солгали о том, что перехваченные чаты являются фальшивыми! Вы не заслуживаете доверия и нечестны. И никому не говорите, что в беззакониях и манипуляциях, доведенных до широкой общественности, виноваты Путин или война».

Опрошенные “Ъ” эксперты и юристы сошлись во мнении, что скандал — серьезная проблема для власти.

«Это мощный репутационный удар по правительству. Текст (переписок.— “Ъ”) свидетельствует о вмешательстве правительства в дела правосудия и серьезном ущемлении независимости судебной власти, полностью дискредитирует антикоррупционные инициативы»,— сказала “Ъ” эксперт Transparency International Moldova Мариана Калугин.

Юрист, просивший не упоминать его имя, в беседе с “Ъ” отметил, что получать доступ к частной переписке кого бы то ни было само по себе незаконно. «Это первое. Второе: чтобы уверенно говорить о том, что это переписка лица Х с лицом Y, это также необходимо подтвердить и доказать. Если это подтвердят и докажут, то в этом случае все, что там содержится, как минимум должно привести к отставке министра, членов Высшего совета прокуроров (ВСП), и главы Антикоррупционной прокуратуры, потому что министр и ВСП сымитировали конкурс на должность главы этой прокуратуры. Здесь и нарушение профессиональной этики, и организация фиктивного конкурса. Лидер и автор процесса координации, как видно из переписки, министр. Драгалин же жертва ситуации. Но если она на самом деле тот человек, которым себя представляет, то у нее нет другого выхода, кроме как подать в отставку и тем самым инициировать новый конкурс на замещение должности главы Антикоррупционной прокуратуры, что, кстати, не запрещает ей снова в нем поучаствовать»,— отметил собеседник.

Сейчас главный вопрос в том, какую стратегию в создавшейся ситуации выберет руководство страны.

Президент Майя Санду, премьер Наталья Гаврилица и правящая партия «Действие и солидарность» добились популярности и получили власть благодаря имиджу принципиальных и честных политиков, обещаниям бескомпромиссно бороться с коррупцией, повышать прозрачность и эффективность государственных институтов, а также реформировать систему юстиции. Со всем этим было обещано покончить. Но разразившийся скандал демонстрирует иное.

Между тем вечером четверга стало известно, что Конституционный суд (КС) вернул правительству запрос главы Минюста об объявлении вне закона оппозиционной партии «Шор». Причина, как отметили в суде,— несоблюдение формальных, но необходимых процедур. Кстати, глава КС Домника Маноле тоже фигурирует в переписках министра юстиции. В одном из чатов ее называют «тупой».

Владимир Соловьев