Льготная ипотека измельчала

Средний размер кредита по льготной ипотеке снизился в октябре до минимума с мая — 4,8 млн руб. Падению способствовало закрытие субсидируемых программ в партнерстве с застройщиками после того, как ЦБ четко заявил о рисках для клиентов и планах зарегулировать сегмент. В отсутствие льготной ипотеки банки будут ориентироваться на семейную программу, где лимит израсходован менее чем наполовину, в отличие от льготной (70,5%). Однако клиентский спрос смещается на вторичный рынок, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Средний чек по льготной ипотеке на новостройки под 7% упал до минимального значения с середины мая — 4,77 млн руб., свидетельствуют расчеты “Ъ” на основе еженедельной статистики «Дом.РФ». В последние три недели средний чек был стабильно ниже 5 млн руб., тогда как в предыдущие недели, вплоть до майского минимума, в среднем превышал этот уровень. У Сбербанка, чья доля в уже выданных кредитах по программе составляет 47%, аналогичная тенденция: средний чек на последней неделе октября упал до 4 млн руб., минимума с конца июня.

Снижение среднего чека по льготной ипотеке может быть связано с закрытием программ субсидирования ипотеки по ультранизким ставкам (около 0,1%), которые банки делали совместно с застройщиками, отмечает руководитель дирекции развития ипотечного кредитования банка «Уралсиб» Екатерина Жженова. Больше всего такие проекты получили развитие как раз в рамках программ льготной ипотеки, поскольку в этом случае субсидии выходили дешевле для застройщика, отмечает она. По факту это приводило к росту чека на рынке, но в последние два месяца регулятор обратил пристальное внимание на этот сегмент (см. “Ъ” от 17 сентября). «После заявления ЦБ банки стали закрывать такие программы»,— поясняет госпожа Жженова. На этом фоне цены договоров на первичном рынке снизились.

На снижение среднего чека повлияли и другие причины. Это может быть связано со спадом платежеспособного спроса, допускает независимый эксперт Ольга Ульянова. «Там, где раньше клиенты могли претендовать на двухкомнатную квартиру,— покупают однокомнатную, вместо квартиры в более "дорогом" районе выбирают более скромный»,— говорит она. Кроме того, премиальные клиенты, которые брали ипотеку на крупные чеки, в настоящее время, как правило, не рассматривают заморозку своих средств через вложения в недвижимость. Кроме того, геополитическая напряженность еще раз заставила состоятельных клиентов обдумать перспективы своей географической локации, возможность переезда. Поэтому с приобретением недвижимости они сейчас вряд ли будут торопиться, полагает эксперт.

По льготной ипотеке выдано уже 2,5 трлн руб. кредитов (процент исполнения лимитов в целом по рынку — 70,5%). До завершения программы остается два месяца. Но банки уже начали ее сворачивание. На этой неделе прием заявок приостановил Росбанк, выдавший по этой программе 36,2 млрд руб. из лимита на 44,7 млрд руб. Из топ-20 ипотечных банков практически исчерпали свой лимит Райффайзенбанк (99,9%), РНКБ (93,74%), банк «Санкт-Петербург» (90,1%) и «Ак Барс» (90,23%).

Крупнейшие игроки — Сбербанк и ВТБ, в свое время забравшие основную долю выделенного правительством лимита, исполнили лимит на 73,2% и 65,9% соответственно. В Росбанке полагают, что «наиболее полным образом цели госпрограммы до ее запланированного завершения в конце года можно достичь за счет более эффективного процесса перераспределения лимитов, в том числе не освоенных игроками рынка».

Цикл выхода на сделку кредитования покупки новостройки, как правило, около месяца, поэтому в ближайшее время и другие игроки могут приостановить сбор заявок по льготной ипотеке, ожидает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. Банки хотят избежать ситуации, когда при исчерпании лимита придется отказывать в уже одобренных кредитах. «Отдельные же крупные банки, чей лимит имеет запас, могут кредитовать вплоть до последнего дня»,— отмечает он.

В данном случае замещение выдач будет уходить в семейную ипотеку, которая постепенно завоевывала свою долю рынка: «Если прежде соотношение льготной и семейной ипотеки было 70% на 30%, то сейчас ситуация будет меняться в обратную сторону. А поскольку льготную ипотеку, скорее всего, не продлят, то за семейной ипотекой будет оставаться ведущая роль, и все банки к этому готовы»,— заключает господин Гордейко. В отличие от льготной ипотеки, по данным «Дом.РФ», по семейной ипотеке банки израсходовали менее 50% лимита. Клиентский спрос смещается в сторону вторичного рынка, говорит госпожа Жженова: «Сейчас ситуация несильно подталкивает людей брать квартиры в новостройках, поскольку у клиентов возникают опасения относительно завершения стройки в условиях неопределенности».

Ольга Шерункова