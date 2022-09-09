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Коммерсантъ FM
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Минские подношения

Россия может поддержать Белоруссию закупками топлива

Как стало известно “Ъ”, РФ может оказать поддержку Белоруссии, увеличив импорт белорусского топлива, который в последние годы был минимален. Смысл меры в том, чтобы помочь белорусской нефтепереработке на фоне санкций ЕС и потери украинского рынка. Сейчас российские власти обсуждают, как предоставить белорусским НПЗ демпфер, поскольку без этих выплат поставки в РФ будут для них убыточными. Если демпфер распространится на весь объем прежнего экспорта Белоруссии на Украину, объем поддержки может составить более 60 млрд руб. в год.

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Минэнерго и Минфин РФ активно обсуждают импорт бензина и дизтоплива из Белоруссии, рассказывают несколько источников “Ъ” в отрасли. По словам двух источников “Ъ”, Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину на фоне ведения РФ боевых действий в этой стране. Главная цель обсуждаемых мер — поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций, говорят источники “Ъ”. По данным Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — 1,04 млн тонн и 2,97 млн тонн соответственно.

Проблема состоит в том, что российские НПЗ получают существенные субсидии за поставки топлива на внутренний рынок — так называемый демпфер, а белорусские НПЗ сейчас не имеют права его получить. Поставки в РФ без демпфера будут для белорусских НПЗ убыточны, поэтому сейчас такие операции почти не проводятся. Российские власти в данный момент обсуждают, как можно было бы выплачивать демпфер белорусским заводам, пока решения нет. В Минэнерго Белоруссии переадресовали вопросы в «Белнефтехим», где от комментариев отказались. В Минфине РФ поступили так же. В Минэнерго “Ъ” не ответили.

По словам одного из собеседников “Ъ”, Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс, не уточняя, какой механизм выплат будет использован. По мнению собеседников “Ъ” в отрасли, может быть изучен вариант получения демпфера Белоруссией с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в РФ. Сейчас «Белнефтехим» поставляет продукцию в РФ через российское ООО «Белнефтехим-РОС». Но, по мнению юристов, возможны различные варианты.

Так, глава дирекции юрфирмы Vegas Lex Кирилл Никитин считает более вероятным заключение межгосударственного соглашения с Белоруссией либо принятие соответствующих нормативно-правовых актов на уровне президента или правительства. Он напоминает, что ранее между Москвой и Минском было достигнуто соглашение о компенсации белорусской стороне потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной отрасли РФ за счет снижения премий к цене нефти, которую поставляли в Белоруссию российские нефтекомпании.

Значительные проблемы с экспортом Белоруссии в Европу начались после того, как в прошлом году США и ЕС ввели санкции против белорусских НПЗ после инцидента с посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска, а в июне 2022 года ЕС ужесточил санкции против Новополоцкого НПЗ. В апреле этого года в правительстве Белоруссии заявляли, что из-за санкций загрузка Мозырского и Новополоцкого НПЗ уже снизилась вдвое, до примерно 14 тыс. и 12 тыс. тонн нефти в день.

В последние годы поставки топлива в Россию из Белоруссии были минимальны. Исключение составил только 2020 год, отмечает Мария Арье из «Петромаркета»: тогда в России демпфер принимал отрицательные значения (нефтекомпании должны были платить в бюджет), но белорусских НПЗ это не касалось, что позволило им в 20 раз нарастить экспорт бензина в Россию (до 152,1 тыс. тонн) и возобновить поставки дизтоплива (179,4 тыс. тонн).

Эксперт считает возможным расширение действия демпфера на белорусские НПЗ. По оценкам госпожи Арье, исходя из сентябрьского демпфера (5,43 тыс. руб. за тонну для бензина и 19,53 тыс. руб. за тонну для дизтоплива) при поставках на уровне 2020 года белорусские заводы могут получить 4,4 млрд руб., а при объемах экспорта на уровне максимальных исторических уровней (2013–2014 годы) выплаты могли бы превысить 13 млрд руб. Если же стоит задача перенаправления в Россию всего объема топлива, который Белоруссия ранее поставляла на Украину, то объем демпфера составит уже 5,5 млрд руб. по бензинам и 58 млрд руб. по дизтопливу.

Однако эксперт сомневается, что российский рынок способен переварить столь масштабные поставки — по дизтопливу они могут составить около 7,5% от всего внутреннего потребления в РФ. При этом, напоминает Мария Арье, белорусские НПЗ не будут полноценными бенефициарами выплат, поскольку они будут вынуждены снижать цены для конечных потребителей на величину полученных субсидий.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел

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