Август не нашел аргументов для роста

Предварительные макроэкономические данные Росстата о состоянии экономики в августе подтверждают переход от фазы восстановления выпуска как минимум к периоду стабилизации, а также к затуханию ранее зафиксированного всплеска частного потребления. На это же, отметим, указывали и опережающие индикаторы состояния экономики (cм. “Ъ” от 13 и 16 августа). По Росстату, темпы роста выпуска в базовых отраслях в годовом выражении стабилизировались на уровне июля, демонстрируя увеличение на уровне чуть более 4%. По оценке Минэкономики, в августе снижение ВВП составило 4,1% против 4,3% в июле и 5% в июне (см. «Сегодняшнее число»).

В августе внутригодовая динамика с учетом сезонности, по оценке статистиков, во многих отраслях сменила направление. Относительно среднемесячного значения 2019 года темпы роста выпуска в промышленности замедлились впервые с апреля этого года. В добыче в августе показатель снижался второй месяц подряд, в обработке — оставался относительно стабильным. Динамика выпуска в сельском хозяйстве не меняется с начала 2020 года и устойчиво находится на доковидном уровне. Оборот в транспортной сфере ниже среднего в 2019 году на 24%, в рознице (после обвала в мае) на 5% ниже этого уровня. Оборот платных услуг с мая растет, продемонстрировав в августе увеличение на 5%. В оптовой же торговле продолжается коллапс, который на фоне низкого уровня розничного спроса продолжает оказывать основное понижательное давление на ВВП (см. “Ъ” от 12 августа) — в августе обороты здесь находились на исторически минимальном уровне, ниже среднемесячного показателя 2019 года на 17% (см. график).

По оценке Минэкономики, частный спрос (сумма оборота розницы, платных услуг и общепита) в августе снизился на 5,9% в годовом выражении против 6,1% в июле. Прежде всего это произошло за счет улучшения динамики платных услуг и общепита на фоне стабилизации изменения реальных зарплат, роста кредитования и снижения безработицы. По оценке же ЦМАКП, прирост частного спроса в августе с учетом сезонности замедлился до 0,6% с 1% в июле. В сентябре, вероятнее всего, спрос еще поддержат индексация зарплат бюджетникам и ухудшение инфляционных ожиданий, но в октябре—декабре возможен его новый обвал.

Артем Чугунов