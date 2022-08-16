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Коммерсантъ FM
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Не стреляйте в шахматиста

Выяснено, как Банк России обыгрывает рынки: он лучше считает

В серии докладов Банка России вышла публикация на одну из наиболее интересующих рынок тем — о «сюрпризах» денежно-кредитной политики (ДКП). Выводы авторов: главную роль в том, что сигналы ЦБ редко точно угадываются рынками, играет «информационное преимущество» — в Банке России умеют делать более точные и сложные прогнозы и собирают и обрабатывают более подробную информацию о состоянии экономики.

Сигналы, посылаемые рынкам главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, возможно, слишком точны для того, чтобы их воспринимали правильно

Сигналы, посылаемые рынкам главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, возможно, слишком точны для того, чтобы их воспринимали правильно

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сигналы, посылаемые рынкам главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, возможно, слишком точны для того, чтобы их воспринимали правильно

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В статье «Роль коммуникации и информационных факторов в возникновении сюрпризов денежно-кредитной политики Банка России» сотрудники ЦБ Алина Евстигнеева, Юлия Щадилова и Марк Сидоровский анализируют эффективность коммуникаций регулятора с 2014 года, анализируя распространенные гипотезы о происхождении «сюрпризов» — решений, не угаданных аналитиками рыночных структур. Вопреки распространенным убеждениям о стремлении ЦБ «наказывать» рынок, сами по себе такие решения не только не приносят ни Банку России, ни Минфину какой-либо прямой или косвенной выгоды, но для ЦБ, который в рамках инфляционного таргетирования заинтересован в максимально предсказуемой коммуникации с рынками, снижают уровень доверия к нему и эффективность трансмиссии ДКП.

Прежде всего авторы, констатируя, что решения ЦБ в сравнении с решениями центробанков крупных экономик существенно менее предсказуемы, анализируют отдельно «сюрпризы» для профессиональных аналитиков и для собственно рынков (рыночные структуры не обязаны руководствоваться прогнозами своих аналитиков и нередко не следуют им). Изучались четыре известные в литературе гипотезы о причинах «сюрпризов». Это высокая роль неопределенности и информационных шоков, генерация «сюрпризов» вербальными коммуникациями членов совета Банка России, различия в подходах между ЦБ и аналитиками в расстановке акцентов (мискоммуникация) и «информационное преимущество» Банка России, выражающееся в том, что он владеет недоступными рынкам данными и закладывает их в свои коммуникационные тексты, но они не поддаются расшифровке рынками и аналитиками.

Период после перехода Банка России к инфляционному таргетированию исследователям пришлось разделить на два этапа — с 2015 года по середину 2020 года происходила «настройка коммуникаций», с середины 2020 года они стабилизировались. В первом периоде «зашумленность» (первая гипотеза) имела значение (во втором — нет), а вербальные интервенции ЦБ часто работали «неправильно», то есть приводили к неверному для регулятора результату, но затем заработали правильно. В статье предполагается, что этому способствовала публикация траектории ключевой ставки (которая, впрочем, «прямо не привела к улучшению предсказуемости решений», хотя, возможно, сделает это позже). Парадоксально, но неопределенность и шоки, «по всей видимости, не вносят статистически значимого вклада в возникновение сюрпризов ДКП». «В наибольшей степени предсказуемость решений Банка России связана с так называемым фактором информационного преимущества Центрального банка»,— утверждают по итогам проверки гипотез экономисты ЦБ. Этот фактор наиболее влиятелен при формировании «сюрпризов» ДКП.

Отметим, что это самый неудобный вывод для всех: уверенность рынков в РФ в наличии у ЦБ какой-то скрытой информации вряд ли разумна, вторая же возможная составляющая этого эффекта — более совершенные прогностические инструменты регулятора — достаточно очевидна. При этом рекомендация ЦБ «поглупеть» не так парадоксальна, как кажется: рынки используют (расходуя на это ресурсы) аналитический инструментарий под свои задачи, и «слишком умный для такой экономики Центробанк», возможно, является проблемой. Альтернативное и более рациональное решение рекомендуют ЦБ авторы — еще в большей степени «открыть кухню» регулятора. Впрочем, вряд ли что-то заставит рынки делать более точные (и более дорогие) прогнозы, если это не даст им конкурентных преимуществ и прибыли: в малоконкурентной среде это решение ограниченно эффективно.

Дмитрий Бутрин

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