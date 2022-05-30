Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замерзший эфир

Криптовалюты обновляют многомесячные минимумы

На криптовалютном рынке воцарились «медвежьи» настроения. Основные валюты торгуются на многомесячных минимумах, за два месяца ряд из них подешевели в два-три раза. Влияние на рынок оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, общее негативное отношение к индустрии и крах стейблкойна Luna. Котировки второй по популярности криптовалюты эфира обновили минимумы с июня 2021 года, достигнув отметки $1,7 тыс. Эксперты допускают, что в ближайшее время ее стоимость может опуститься до $1,5 тыс.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из данных Coinmarketcap, по итогам недели котировки ведущих криптовалют закрепились вблизи многомесячных минимумов. Самую заметную негативную динамику продемонстрировал эфир, достигший в пятницу минимального с июня 2021 года значения ($1,7 тыс.). По состоянию на воскресенье ETH несколько отыграл в цене, вернувшись к уровню $1,8 тыс., тем не менее этот результат более чем на 10% ниже значения недельной давности и почти в два раза меньше локального максимума, достигнутого в начале апреля этого года.

Котировки биткойна в конце недели доходили до отметки $28 тыс., а в выходные дни вернулись к $29,3 тыс. За неделю ведущая валюта потеряла в цене более 3%, а с начала апреля подешевела почти на 40%. Другие популярные цифровые валюты традиционно повторяют динамику биткойна и эфира. Так, например, Solana за неделю подешевела на 12,3% и почти на 70% за два месяца, котировки Cardano снизились на 12,5% и 63% соответственно, риппл — на 7,4% и 45%.

Основатель группы компаний Tothemoon Владислав Утушкин считает, что наблюдается «полноценная криптозима». Крупный капитал, по мнению эксперта, давно распродал свои позиции, и «сейчас наблюдаем, как неопытные инвесторы и трейдеры продают на панике и в страхе». По его оценке, криптовалюты пришли к сильным локальным уровням поддержки: для Ethereum это около $1,7 тыс., для BTC — $26–28 тыс.

«Медвежьи» настроения царствуют на крипторынке под влиянием нескольких факторов. В частности, давление на крипторынок оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, в том числе дальнейшего повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции, считает основатель TerraCrypto Никита Вассев. Кроме того, по его мнению, крипторынок не оправился от краха валюты Luna (была привязана к курсу доллара, но в середине мая ее котировки рухнули в шесть раз). По словам эксперта, «инвесторы опасаются, что подобные ситуации могут повториться и с другими стейблкойнами, а также боятся, что сам крах Luna был срежиссирован несколькими крупными игроками».

В дополнение к этим факторам стоит обратить внимание на политическую конъюнктуру, которая сопутствовала падению крипторынка. Основатель криптоконсалтингового агентства PBC Джордж Палиани обращает внимание на риторику, «звучавшую на Всемирном экономическом форуме в Давосе», где «из уст чиновников и топ-менеджмента международных корпораций прозвучало много тревожных и преимущественно негативных мнений, касающихся криптовалют». Непосредственно на котировки эфира оказывает влияние и снижение его доли на рынке DeFi. «Часть ликвидности перетекает в другие блокчейны, такие как Avalanche или Polygon»,— отметил господин Вассев.

До конца июня рынок будет находиться в подавленном состоянии с доминированием «медвежьих» настроений, считают его участники. По оценке Никиты Вассева, согласно негативному сценарию, курс эфира может опуститься до $1,45–1,5 тыс. «Умеренный сценарий предполагает колебания ETH в течение месяца в районе $1,7–1,9 тыс., позитивный — возврат к $2 тыс.»,— прогнозирует эксперт. При этом негативный сценарий он оценивает «как весьма вероятный».

Господин Палиани, в свою очередь, допускает снижение эфира до $1,5 тыс., но не видит предпосылок к тому, чтобы это продлилось длительное время. По биткойну Владислав Утушкин прогнозирует отскок в район $35–37 тыс., а далее продолжение падения.

Ксения Куликова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...