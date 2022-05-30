Замерзший эфир

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На криптовалютном рынке воцарились «медвежьи» настроения. Основные валюты торгуются на многомесячных минимумах, за два месяца ряд из них подешевели в два-три раза. Влияние на рынок оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, общее негативное отношение к индустрии и крах стейблкойна Luna. Котировки второй по популярности криптовалюты эфира обновили минимумы с июня 2021 года, достигнув отметки $1,7 тыс. Эксперты допускают, что в ближайшее время ее стоимость может опуститься до $1,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из данных Coinmarketcap, по итогам недели котировки ведущих криптовалют закрепились вблизи многомесячных минимумов. Самую заметную негативную динамику продемонстрировал эфир, достигший в пятницу минимального с июня 2021 года значения ($1,7 тыс.). По состоянию на воскресенье ETH несколько отыграл в цене, вернувшись к уровню $1,8 тыс., тем не менее этот результат более чем на 10% ниже значения недельной давности и почти в два раза меньше локального максимума, достигнутого в начале апреля этого года.

Котировки биткойна в конце недели доходили до отметки $28 тыс., а в выходные дни вернулись к $29,3 тыс. За неделю ведущая валюта потеряла в цене более 3%, а с начала апреля подешевела почти на 40%. Другие популярные цифровые валюты традиционно повторяют динамику биткойна и эфира. Так, например, Solana за неделю подешевела на 12,3% и почти на 70% за два месяца, котировки Cardano снизились на 12,5% и 63% соответственно, риппл — на 7,4% и 45%.

Основатель группы компаний Tothemoon Владислав Утушкин считает, что наблюдается «полноценная криптозима». Крупный капитал, по мнению эксперта, давно распродал свои позиции, и «сейчас наблюдаем, как неопытные инвесторы и трейдеры продают на панике и в страхе». По его оценке, криптовалюты пришли к сильным локальным уровням поддержки: для Ethereum это около $1,7 тыс., для BTC — $26–28 тыс.

«Медвежьи» настроения царствуют на крипторынке под влиянием нескольких факторов. В частности, давление на крипторынок оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, в том числе дальнейшего повышение ключевой ставки для сдерживания инфляции, считает основатель TerraCrypto Никита Вассев. Кроме того, по его мнению, крипторынок не оправился от краха валюты Luna (была привязана к курсу доллара, но в середине мая ее котировки рухнули в шесть раз). По словам эксперта, «инвесторы опасаются, что подобные ситуации могут повториться и с другими стейблкойнами, а также боятся, что сам крах Luna был срежиссирован несколькими крупными игроками».

В дополнение к этим факторам стоит обратить внимание на политическую конъюнктуру, которая сопутствовала падению крипторынка. Основатель криптоконсалтингового агентства PBC Джордж Палиани обращает внимание на риторику, «звучавшую на Всемирном экономическом форуме в Давосе», где «из уст чиновников и топ-менеджмента международных корпораций прозвучало много тревожных и преимущественно негативных мнений, касающихся криптовалют». Непосредственно на котировки эфира оказывает влияние и снижение его доли на рынке DeFi. «Часть ликвидности перетекает в другие блокчейны, такие как Avalanche или Polygon»,— отметил господин Вассев.

До конца июня рынок будет находиться в подавленном состоянии с доминированием «медвежьих» настроений, считают его участники. По оценке Никиты Вассева, согласно негативному сценарию, курс эфира может опуститься до $1,45–1,5 тыс. «Умеренный сценарий предполагает колебания ETH в течение месяца в районе $1,7–1,9 тыс., позитивный — возврат к $2 тыс.»,— прогнозирует эксперт. При этом негативный сценарий он оценивает «как весьма вероятный».

Господин Палиани, в свою очередь, допускает снижение эфира до $1,5 тыс., но не видит предпосылок к тому, чтобы это продлилось длительное время. По биткойну Владислав Утушкин прогнозирует отскок в район $35–37 тыс., а далее продолжение падения.

Ксения Куликова