В кредитных каникулах не учли потери

Депутаты планировали принять закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции (СВО) сразу в трех чтениях, но не смогли. Ключевым стал вопрос за чей счет будут списываться долги по кредитам погибших заемщиков. Минфин предлагает банкам сделать это за свой счет и не планирует выделение из бюджетных средств. Банкиры предсказуемо против.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Законопроект о кредитных каникулах для участников СВО, попавших под мобилизацию и служащих по контракту (см. “Ъ” от 23 сентября) принят Госдумой 27 сентября в первом чтении. По нему, этим категориям граждан, если у них есть кредит, предоставляется право на время службы остановить выплаты или уменьшить их.

По словам одного из авторов законопроекта, главы финансового комитета Госдумы Анатолия Аксакова, документ предполагалось принять как можно быстрее, возможно даже сразу в трех чтениях. Однако во время слушаний одно из положений закона вызвало живое обсуждение — документ предполагает списание кредита заемщику в случае его гибели.

«Ко второму чтению мы четко пропишем, что если человек погиб или стал инвалидом первой группы, то, соответственно, он не платит и ни на кого эти долги не перекладываются»,— пояснил Анатолий Аксаков.

Замминистра финансов Алексей Моисеев добавил, что это списание будет происходить за счет банков, а не бюджета. «Что касается бюджетной строчки, не предполагается списание (за счет бюджета.— "Ъ"), предполагается, что это будет делаться за счет банков,— цитируют чиновника информагентства.— Как сказал министр обороны, у нас 25 млн человек попадают в этот пул (мобилизационный ресурс.— "Ъ"), но если банки хотят прекратить работать с 25 млн работающих, молодых, здоровых граждан, то я не знаю, с кем они тогда будут работать».

В результате законопроект во вторник так и не был рассмотрен даже во втором чтении, а рабочая группа активно готовила поправки. Как сообщил “Ъ” Анатолий Аксаков, депутаты постараются принять закон во втором и третьем чтениях 28 сентября.

Между тем вопрос, за чей счет будут списываться кредиты, остается острым, поскольку закон имеет обратное действие и распространяется на всех участников СВО. Как пояснил “Ъ” источник на банковском рынке, дело даже не в самом списании кредитов погибшим, которых, как он надеется, будет немного, а в повышенным риске кредитов всем, кого потенциально могут призвать по мобилизации. «В любой момент кредит, который выглядит абсолютно надежным, может стать рискованным в случае призыва заемщика»,— говорит он.

Алексей Моисеев, замминистра финансов, 27 сентября: «Что касается бюджетной строчки — не предполагается… это (списание кредитов.— “Ъ”) будет делаться за счет банков».

По данным НБКИ, за прошлый год на граждан 30–40 лет приходится более 45% всех ипотечных кредитов, еще 20% приходилось на заемщиков моложе 30 лет, итого более 65%, а по данным ЦБ на начало сентября, задолженность граждан по кредитам на жилье превысила 13 трлн руб. Еще немногим меньше 12 трлн руб. приходится на необеспеченные кредиты, в которых доля граждан до 40 лет превышает 50%. Даже с учетом того, что часть этого кредитного портфеля оформлена на женщин, а часть — на граждан, не подлежащих мобилизации, все равно, по подсчетам экспертов, в зоне риска остаются кредиты на триллионы рублей.

Банковское сообщество серьезно озабочено перспективой увеличения рискованности кредитного портфеля.

Как заявил “Ъ” глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, подобная схема должна быть основана на государственно-частном партнерстве, распределяющем убытки в определенной пропорции между государством и банками.

Он добавил, что от Банка России и депутатов банковское сообщество ждет оперативной корректировки нормативной базы для компенсации дополнительной нагрузки на капитал, нормативы и резервы банков после принятия закона. В ЦБ на вопрос о том, какую поддержку регулятор готов оказать банкам, не ответили.

«Особо нужно будет оценить применимость в сложившейся ситуации страховых механизмов защиты заемщиков»,— говорит Андрей Емелин. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков обращает внимание, что в данном случае страховки, оформленные заемщиками, не сработают, поскольку одно из основных условий страхования заключается в том, что все риски, по которым выплачивается возмещение, реализуются в обычной ситуации, а не в условиях форс-мажора. По его мнению, Банк России также мог бы предоставить банкам послабления, начиная от более дешевых долгосрочных ресурсов и завершая послаблениями по нормативам и отчислениями в АСВ.

Максим Буйлов