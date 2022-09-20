Долгам недолго осталось

ЦБ намерен ужесточить требования к банкам по выдаче гражданам беззалоговых кредитов на срок более пяти лет. Ряд участников рынка считают эту меру чрезмерной. По оценкам регулятора, под ограничения могут попасть около 10% кредитов и за три года граждане не смогут взять в долг около 800 млрд руб. В то же время эксперты полагают, что на доступность и объем выдач изменения кардинально не повлияют, а, скорее, приведут к перераспределению клиентской базы. Ряд крупных банков получит новых заемщиков от небольших розничных монолайнеров, которые не смогут вписаться в новые лимиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Банк России объявил о новых мерах для ограничения рисков потребительского кредитования, следует из документа (.pdf), опубликованного на сайте регулятора. В частности, с начала 2023 года планируется ограничить предоставление потребительских кредитов без залогового обеспечения на срок свыше пяти лет долей в 10% от общего объема выдач за квартал. В конце 2021 года, когда впервые зашла речь о подобном лимите, в ЦБ говорили о доле в 25% (см. “Ъ” 28 декабря 2021 года). В первом квартале 2022 года она по факту составляла 18%, во втором — уже только 13%. Однако у отдельных игроков превышает 50%.

Еще одно ограничение касается кредитов клиентам с показателем долговой нагрузкой (ПДН), превышающим 80%. То есть когда на расходы по всем кредитам уходит более 80% среднемесячного дохода заемщика. Доля таких кредитов за квартал не должна превышать 25%. Ограничения будут действовать и для обычных потребительских кредитов, и для кредитных карт с лимитом. Они не коснутся банков с базовой лицензией, поскольку их вклад в рост долговой нагрузки, по мнению ЦБ, минимален.

Согласно оценке регулятора, на доступности кредитования меры серьезно не скажутся. В частности, доля заемных средств, попадающих под количественное ограничение по сроку, в необеспеченных потребкредитах составляет 5%, в сегменте кредитных карт — 1%. В объемном выражении под ограничения могут попасть до 10% кредитов. В прошлом году квартальная выдача кредитов наличными, по данным Frank RG, составляла 1,4–1,9 трлн руб. В начале 2022 года она сократилась до 1 трлн руб., а во втором квартале — до 660 млрд руб. По оценке ЦБ, за счет этих мер в 2023–2025 годах прогнозируемый портфель необеспеченных кредитов снизится примерно на 800 млрд руб. Эксперты же полагают, что на практике произойдет не снижение выдач, а перераспределение клиентов между банками.

По словам главного аналитика компании «РегБлок» Анны Авакимян, наиболее вероятен сценарий, при котором банки среднего уровня быстро исчерпают лимиты, а граждане отправятся за деньгами к госбанкам или крупным частным игрокам.

Наибольшее влияние, поясняет она, меры окажут на банки, «которые ставили в основу бизнес-модели кредиты наличными и кредитные карты без возможности заместить новый розничный бизнес ипотекой». В качестве примера аналитик приводит Почта-банк, ХКФ-банк, Тинькофф-банк, банк «Ренессанс Кредит», ОТП-банк. Впрочем, уточняет госпожа Авакимян, они будут пытаться адаптироваться — например, через запуск розничных кредитов наличными под ликвидный залог (недвижимость или ценные бумаги) для преодоления количественных ограничений.

В структуре портфеля и кредитных выдач ХКФ-банка доля необеспеченных кредитов сроком более пяти лет невелика, говорит главный управляющий директор банка Андрей Спиваков: «Поэтому существенного влияния на наш бизнес новые регуляторные меры не окажут». В «Ренессанс Кредите» и МТС-банке уточнили, что там просто нет программ кредитования более чем на пять лет. Другие банки не ответили на запрос “Ъ”.

Некоторые банкиры считают действия ЦБ вполне обоснованными. На рынке есть практика «завышения» срока кредита для улучшения показателя долговой нагрузки и уменьшения нагрузки на капитал, добавляет заместитель председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Сергей Капустин.

«Однако для клиентов это может создавать риски. В отличие от ипотеки, длительный срок потребительского кредита может вызывать “кредитную усталость”, когда клиент сообщает, что, по его расчету, он свой долг уже выплатил и больше платить не хочет»,— поясняет банкир. По его словам, именно для исключения такого рода «манипуляций» с параметрами ПДН регулятор вводит ограничения.

Но для ряда заемщиков кредитование на долгий срок — это единственная возможность комфортно расплачиваться, тратя на это не более рекомендованных 30% от дохода, возражает директор департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елена Трофимова. Поэтому такие кредиты продолжат пользоваться спросом. «Учитывая существующий предел для “длинных” кредитов при расчете ПДН, ограничение доли выдачи кредитов со сроком свыше пяти лет в портфелях банков представляется чрезмерным»,— считает она. Собеседник “Ъ” в крупном банке добавляет, что «сейчас рынку скорее нужны инструменты стимулирования, а не ограничения».

Ольга Шерункова