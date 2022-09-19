Льготу опустили на землю

В Госдуму внесен законопроект, закрывающий правовой пробел в предоставленной год назад семьям с двумя и более детьми льготе по НДФЛ при продаже недвижимости. Освобождение от этого налога при условии покупки нового жилья предложено распространить на доходы не только от реализации дома, но и земли, на которой он находится. Таким способом владельцы домов будут уравнены с собственниками квартир и с теми, кто продает свою недвижимость в общем порядке. В правительстве идею поддержали, хотя и указали, что расширение льготы вызовет никем пока не подсчитанное выпадение доходов региональных бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Законопроект, исправляющий явную ошибку в механизме применения запущенной год назад налоговой льготы при продаже жилья семьями с минимум двумя детьми, внесен в Госдуму депутатами Василием Пискаревым и Григорием Шилкиным. Правительство, что бывает нечасто, инициативу парламентариев в целом поддержало.

Проектом предложено освободить от НДФЛ доходы не только от продажи самих жилых помещений, но и земли, когда речь идет о сделках прежде всего с частными домами. Сейчас по общему правилу граждане освобождаются от налога на доход при продаже жилья при владении им более трех или пяти лет (срок зависит от ряда условий). К семьям с двумя и более детьми требование о сроке владения не применяется, если они в этом же календарном году купили другое, более дорогое жилье (с кадастровой стоимостью до 50 млн руб.). При этом льгота была установлена только для доходов при продаже комнаты, квартиры, жилого дома или долей в них. В результате земельный участок и расположенные на нем хозяйственные строения должны облагаться НДФЛ в стандартном режиме.

«Однако зачастую бывает так, что стоимость самого земельного участка оказывается выше, чем жилого дома, следовательно, налог на доход от продажи участка имеет внушительный размер, и средства от продажи дома идут на его погашение»,— пишут авторы проекта. В итоге, отмечают депутаты, вложить всю полученную сумму в улучшение жилищных условий семьи с детьми не могут, и основная цель льготы не достигается. После принятия поправок семьи, продающие дома, будут уравнены в правах с владельцами квартир, получающими всю сумму при сделке, а также с теми, кто пользуется освобождением от НДФЛ при продаже дома с землей в общем порядке.

Концептуально поддержавший проект Белый дом в своем официальном отзыве предложил распространить действие льготы на хозяйственные постройки, которые находятся на участке наряду с жилым домом, а также ввести условие, что для освобождения от НДФЛ все здания и земля должны продаваться одновременно и не использоваться в предпринимательской деятельности. При этом правительство отметило, что расширение льготы приведет к выпадающим доходам бюджетов, источники компенсации которых не определены. Как следует из финансово-экономического обоснования к проекту, статистики по льготе нет, поскольку получающие ее налогоплательщики не обязаны предоставлять декларации.

Ассоциированный партнер юридической компании МЭФ Анна Зеленская отмечает, что поправки нацелены на то, чтобы «дать полноту льготы для тех семей, которые продают индивидуальные дома, понятно, что никто не продает их отдельно от земли». Младший налоговый консультант Tax Compliance Екатерина Копылова отмечает, что в новом виде льгота выглядит более последовательной, учитывая цели, поставленные при ее введении. Однако, добавляет управляющий партнер юркомпании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, хотя исправляемая проблема сейчас действительно может осложнить планы семей, поскольку они не всегда заранее знают о взимании НДФЛ с участка, в некоторых случаях доля освобождаемого налога может быть незначительна и не всегда позволит существенно улучшить жилищные условия.

Евгения Крючкова