Одной ногой в могилу

Количество дорожных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) за первое полугодие 2022 года выросло более чем в полтора раза, следует из данных МВД. Число погибших в них удвоилось, достигнув шести человек. В подавляющем большинстве случаев — 78,8% — инциденты с СИМ квалифицировались как наезд на пешеходов, причем треть из них имела место на пешеходных переходах. Лидерами по количеству аварий стали Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Подробная статистика ДТП с участием электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сегвеев и прочих СИМ в первое полугодие 2022 года содержится в опубликованном отчете Научного центра безопасности дорожного движения (НЦ БДД) МВД России. Всего зафиксировано 370 ДТП с участием СИМ (+174% к аналогичному периоду прошлого года). В них погибли шесть человек, 382 ранено. В отчете сказано, что число погибших выросло на 100%, раненых — на 176,8%.

Для сбора статистики НЦ БДД анализировал сведения о дорожных инцидентах, в которых участвовали в том числе велосипеды на электротяге, мопеды и мотоциклы с электродвигателем мощностью менее 4 кВт и т. д. Больше ДТП с ними (94) произошло в Москве, Санкт-Петербурге (57), Свердловской (16), Нижегородской (18), Кемеровской (11) областях, Краснодарском крае (26) и Татарстане (10). В 78,9% случаях в происшествиях участвовали маломощные СИМ с двигателем до 0,25 кВт. В 69,1% устройства принадлежали физическим лицам, в 30,9% были арендованы. В 78,8% случаев ДТП регистрировалось как наезд на пешеходов, в 13,5% случаев — как столкновение. Чаще всего аварии с СИМ происходили на выездах с прилегающих территорий и перекрестках (31% ДТП), на пешеходных переходах (32%).

В рамках борьбы с аварийностью Минтранс, напомним, подготовил поправки к ПДД, вводящие ограничения скорости и места использования СИМ. Проект находится в правительстве, чиновники не могут принять решение о судьбе поправок (“Ъ” неоднократно рассказывал об этом). «Проект проходит установленные процедуры согласования,— сообщили “Ъ” в Минтрансе.— В ходе работы над документом поступило значительное количество замечаний и предложений, большинство из которых учтены в тексте поправок». Одновременно ФГУП «НАМИ» готовит ГОСТ для сертификации ввозимых в Россию СИМ (“Ъ” рассказывал о нем). Среди обязательных требований в нем, в частности, записан «вшитый» производителем ограничитель скорости до 25 км/ч. Дата принятия и вступления в силу документа также неизвестна. В отсутствие федеральных правил регионы самостоятельно принимают меры безопасности. Москва и Казань вводят, к примеру, «медленные зоны» в парках и иных общественных местах. В Саратовской области рассматривается законопроект о штрафах за парковку самоката в неположенном месте. Не исключено введение такой санкции и в столице, заявил вчера глава Мосгордумы Алексей Шапошников. ГИБДД, в свою очередь, активизировала проверки пользователей. Так, если СИМ мощнее 0,25 кВт, его владелец приравнивается к водителю мопеда или мотоцикла с соответствующими правовыми последствиями (штрафы, освидетельствование на состояние опьянения и т. д.).

Статистика МВД реальную картину с аварийностью не отражает, считает сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин: «Столкновения СИМ, падения людей с электросамокатов часто не фиксируются». Поправки в ПДД господин Литвин называет лишь первым из шагов, потребуются и изменения в КоАП, «потому что без мер ответственности и контроля ничего работать не будет». «Впоследствии нужны будут отдельные правила страхования для пользователей СИМ по аналогии с автомобильным ОСАГО,— говорит он.— Вопрос компенсации ущерба здоровью и имуществу при наездах на электросамокатах стоит остро уже сейчас». Для запуска страхования ОСАГО электросамокатов потребуются существенные изменения нормативной базы не только в части страхования, но и в части регистрации транспортных средств (сейчас СИМ не регистрируются), отмечают в Российском союзе автостраховщиков.

Пресс-секретарь кикшерингового сервиса Whoosh Юлия Камойлик говорит, что по мере роста популярности электросамокатов, растет и внимание ГИБДД к СИМ: «Все больше даже незначительных инцидентов фиксируется автоинспекцией в качестве ДТП, раньше ими признавались только серьезные аварии с участием СИМ». Госпожа Камойлик считает, что населению нужно больше рассказывать о правилах и контролировать их соблюдение. Whoosh, в частности, уже тестирует систему, позволяющую определять, что на самокате едут два человека (это запрещено, так как может привести к травмам). «Скорее всего, мы будем дистанционно снижать скорость самоката, отправлять уведомление и дополнительно рассказывать пользователю, почему так не стоит делать,— рассказывает Юлия Камойлик.— В случае повторения, наверное, последует штраф или блокировка аккаунта».

Количество СИМ растет лавинообразно, отсюда и рост аварийности, полагает гендиректор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников. «Многие пользователи просто не понимают основ безопасного вождения,— говорит эксперт.— Поэтому помимо поправок к ПДД нужно внедрять в школьную программу основы пользования велосипедами и самокатами, поскольку они получили такое распространение,— по аналогии с лыжами на физкультуре. Закупить несколько СИМ на школу не так дорого».

В мэрии Москвы сообщили, что сервисом кикшеринга в городе активно пользуется больше 1,5 млн человек. «Чтобы поездки были безопасными для всех участников дорожного движения, мы оборудуем в городе специальные медленные зоны,— рассказали в столичном дептрансе.— Это участки на самых оживленных улицах и в парках, где самокаты могут ехать не быстрее 5–15 км/ч». В ведомстве пояснили, что снижение скорости происходит по технологии Geofencing с привязкой к соответствующим координатам. В городе уже больше 130 «медленных зон», и мэрия планирует увеличивать их количество. В дептрансе также напомнили о запуске образовательной программы «Включи режим безопасности». Она включает теоретическую часть с лекциями, интерактивные тренажеры и прохождения квестов в городе.

Иван Буранов