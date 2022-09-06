Цены с золотым обрезом

Рынок книг в России демонстрирует спад продаж: в штуках по итогам года издатели ожидают снижения на 6% год к году и на 12% по сравнению с допандемийным 2019 годом. На спрос влияет ухудшение покупательной способности населения. В деньгах рост может сохраниться из-за увеличения цен примерно на 25% с начала года в связи с подорожанием бумаги, красок и услуг типографий. Одним из важных рисков для книжного рынка во втором полугодии эксперты называют пиратство: на фоне потери зарубежных прав распространение могут получить в том числе любительские переводы и нелегальные копии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Продажи бумажных книг в России в 2022 году в штуках могут снизиться до 252 млн экземпляров, что на 6% меньше, чем в 2021 году, и на 12,5% меньше, чем в дикризисном 2019 году. Такой прогноз обнародовал гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев на отраслевой конференции в рамках Московской международной книжной ярмарки 5 сентября.

Основной причиной спада в издательстве называют снижение доходов и, как следствие, покупательной способности населения. Рост рынка в деньгах, по оценке «Эксмо», пока сохраняется: по итогам года он составит 19% по отношению к 2021 году и 23% — к 2019-му, прогнозируемый объем продаж достигнет 118 млрд руб. По словам Евгения Капьева, причина в том, что в среднем цены на книги с начала года увеличились на 25%.

В других издательствах приводят похожие прогнозы. Гендиректор «Альпины» Алексей Ильин пояснил “Ъ”, что ожидает падения продаж в штуках по группе на 20%: «С начала года цены выросли в среднем на 10%, это не перекроет снижения продаж в штуках. Так что продажи снизятся на 6–10%».

Рост цен, по словам издателей, вызван в том числе возникшим весной дефицитом полиграфических мощностей, а также бумаги и красок на фоне санкций (см. “Ъ” от 11 марта и 13 апреля). Как пояснил замгендиректора АО «Первая образцовая типография» Игорь Полтавцев, сейчас дефицита бумаги для книг уже нет, а европейские краски и клей заменяются аналогами из других стран и поставляются через параллельный импорт. Однако избежать роста цен не удается, признает топ-менеджер: на краски для книг они с начала года выросли в 2,5 раза, на клей — на 80–100%. Как уточнили “Ъ” в ГК «Эксмо-АСТ», на 25% подорожала бумага для книг, на 32,2% — выросли цены типографий.

Рынок поддерживает художественная литература и онлайн-торговля. По данным «Эксмо», продажи художественных книг в денежном выражении вырастут в 2022 году на 36%. Как отмечает господин Капьев, это «соответствует мировому тренду на рост интереса к фикшену». Интернет-магазины, по прогнозу издательства, увеличат реализацию на 37%, до 40,8 млрд руб., и останутся крупнейшим каналом (до 44,8% от всех продаж). Директор по развитию бизнеса Ozon Анна Карпова в рамках конференции подтвердила тренд, заявив о росте продаж бумажных книг в сервисе с начала года на 33%.

Угрозой для книжного рынка во втором полугодии издатели называют рост пиратства на фоне потери иностранных новинок: по оценке Евгения Капьева, предложение со стороны западных правообладателей упало более чем вдвое (о том, что иностранные авторы и издательства остановили работу с РФ, “Ъ” сообщал 21 марта). «Даже в случае согласия правообладателей оплата контрактов превратилась из рутинного бизнес-процесса в сложный квест. Я допускаю, что издатели, загнанные в угол, перестанут выводить из продажи те произведения, контракты на которые им не продляют»,— говорит Алексей Ильин.

Помимо роста аудитории пиратских книжных ресурсов из-за снижения ассортимента в магазинах есть риск развития рынка любительских переводов зарубежных книг, отмечает член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (представляет интересы крупных российских издательств) Максим Рябыко. Частично решить проблему роста пиратства могло бы принятие законопроекта на базе антипиратского меморандума (сейчас «Яндекс» удаляет ссылки на пиратское видео во внесудебном порядке), говорит он: «Есть надежда, что проект будет обсуждаться в осеннюю сессию, но в целом издатели ждут его принятия уже несколько лет».

Валерия Лебедева