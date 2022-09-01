Предпринимательская уверенность перебирает минусы

Определяемые Росстатом индексы предпринимательской уверенности (обследованы 4,3 тыс. организаций) в августе двигались в разных направлениях: в обработке индикатор вырос, как и в предыдущем месяце, в добыче — снизился после июльской стабилизации. В обрабатывающих отраслях индекс составил минус 2% после минус 2,7% в июле и минус 3% в июне, в добывающих — минус 1% после минус 0,3% в июле и июне. В целом оба индекса находятся заметно ниже февральских значений (тогда — более плюс 2%). При этом они существенно выше минимумов «ковидного» 2020 года, когда в обработке индекс опускался ниже минус 8%, а в добыче — до минус 6%.

Как сообщает Росстат, в августе экономическую ситуацию в своей организации считали благоприятной 10% работающих в добыче, удовлетворительной — 75%. В обрабатывающих производствах это соотношение равно 10% и 73% соответственно. Улучшения ситуации в ближайшие полгода в добыче ждут 16% опрошенных, в обработке — 21%.

Согласно другому, также вчера обнародованному исследованию — о сводном индексе деловой среды от РССП, состояние бизнес-климата в России в августе несколько улучшилось. В минувшем месяце значение индикатора составило 44,4 пункта против 40,1 пункта в июле. В августе значительно выросла доля компаний, отметивших, что за месяц цены закупки не росли. Благодаря этому впервые с октября 2020 года показатель, характеризующий инфляцию, поднялся выше 20 пунктов, до значения 22,6 пункта (сразу плюс 9,5 пункта). Одновременно замедлился рост цен продаж — значение этого индикатора (53,9 пункта) в августе оказалось на 3,4 пункта ниже июльского.

Стабильным назвали спрос на свою продукцию или услуги 60% опрошенных компаний. Пятая часть респондентов заявила, что в августе спрос в их отрасли вырос, четверть компаний почувствовала, что интерес к их продукции или услугам повысился. Месяц назад ситуация со спросом выглядела хуже, отмечают в РСПП. Несколько улучшились и предпринимательские оценки текущего состояния бизнес-среды. Значение индекса личных оценок делового климата в августе было равно 38,6 пункта. Две трети респондентов не увидели никаких изменений в состоянии деловой среды, 29% опрошенных посчитали, что деловой климат в стране ухудшается (в июле так полагали 36,8%).

Вадим Вислогузов