Деньги разошлись по братским счетам

Пик денежных переводов из России в страны СНГ пришелся на май и в ряде случаев достиг исторического максимума. Рост потока средств в страны Средней Азии был связан с открытием россиянами счетов и карт международных платежных систем, тогда как в страны Закавказья в основном обусловлен миграцией. Участники рынка полагают, что ажиотаж трансграничных переводов уже пошел на спад и в дальнейшем объемы вернутся к средним значениям предыдущих лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Центробанки большинства стран СНГ отмечают всплеск денежных переводов из России в апреле—мае. Так, в Армении в мае был установлен абсолютный рекорд за всю историю наблюдений — из России поступило $266 млн, в то время как в марте показатель находился на уровне $115 млн. Предыдущий рекорд денежных переводов из России был зафиксирован в июле 2013 года — $194 млн. В Грузии также установлен исторический рекорд — сумма переводов из РФ выросла с $27 млн (14% от всех переводов) в марте до $313 млн в мае (62%). В июне поток несколько снизился — до $231 млн (54%), но остался на уровне, в разы превышающем прошлогодние показатели.

В Казахстане на переводы из России в марте приходилось 17,8% и всего $9,5 млн, но уже в мае поток вырос до 66% от общего объема, $94,6 млн. Переводы в Киргизию выросли с $139,6 млн (91%) в марте до $245,6 млн (95,5%) в мае, но здесь речь идет о возвращении к среднему уровню после провала в марте.

Поступления из России в Узбекистан в рублях за первое полугодие составили 3,1% от всех трансферов, или около $200 млн в эквиваленте, сообщил в конце прошлой недели председатель ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов. Он уточнил, что по состоянию на 1 июля на расчетных счетах граждан РФ в банках Узбекистана находилось $115 млн. Причем во втором квартале число расчетных счетов нерезидентов в местных банках выросло на 38,5%, до 169 тыс. шт., в том числе 90 тыс. шт. были открыты на валютные карты Visa и Mastercard. Банк России с апреля не публикует данные по трансграничным переводам.

Эксперты отмечают различия в мотивации переводов в Среднюю Азию и Закавказье. «Тенденция связана как с миграционными процессами, в частности с переездом россиян и их денег в Армению и Грузию, так и просто с выводом средств в более безопасные юрисдикции без релокации — так происходит в Узбекистане, Казахстане и Киргизии, включая переводы для пополнения открываемых там международных карт»,— отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Многие россияне лично или через посредников открывали себе в банках ближнего зарубежья счета и карты международных платежных систем (см. “Ъ” от 5 апреля). Кроме того, с первых дней спецоперации на Украине участники рынка и профильные ассоциации говорили о массовом отъезде за рубеж в первую очередь IT-специалистов, как правило в Грузию, Армению, страны Прибалтики и на Кипр. Причинами стали релокация целых компаний и перемещение отдельных работников, выполняющих заказы зарубежных компаний. Оценки масштабов эмиграции россиян за рубеж в связи с событиями на Украине расходятся от десятков до сотен тысяч и даже миллионов.

Но если основной поток эмиграции уже в целом закончен, то использовать зарубежные счета и карточки стран ближнего зарубежья, по мнению главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, россияне продолжат.

В то же время, отмечает эксперт, граждане могут столкнуться с «растущими ограничениями обслуживания россиян в этих странах». Кроме того, в конце мая российский премьер Михаил Мишустин заявлял о возвращении в Россию значительной части уехавших специалистов: «Сегодня по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно».

Отчасти именно этим объясняется тот факт, что в июне, по данным тех центробанков, которые уже предоставили информацию за второе полугодие, рост объемов переводов начал замедляться. По словам главы «Национального платежного совета» Алмы Обаевой, «весной были паника и ажиотаж, сейчас все подуспокоилось». «Кто хотел перевести деньги за границу, уже это сделал, теперь переводы средств в ближнее зарубежье будут проходить в более традиционных объемах»,— уверена она.

Впрочем, как отмечают в компании «Юнистрим», объем денежных переводов через их сервис в ближнее зарубежье в июне—июле вырос в 5,3 раза: «Количество переводов превысило 1,23 млн шт., больше всего переводов из России было направлено в Армению, Грузию, Молдову, Таджикистан и Узбекистан».

Максим Буйлов, Никита Королев