По накатанной Корее

Поставки легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию постепенно восстанавливаются: в июне было ввезено машин на $22 млн, что соответствует уровню марта. Hyundai и Kia с марта начали сертификацию в России автомобилей корейского происхождения вместо выпускавшихся на калининградском «Автоторе». При этом текущие поставки по-прежнему в разы меньше, чем до начала военных действий на Украине, когда в РФ поставлялось машин на сотни миллионов долларов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Импорт в РФ готовых пассажирских автомобилей из Южной Кореи начал восстанавливаться после апрельского минимума и в июне достиг $22 млн, или 1,6 тыс. тонн, следует из данных южнокорейской таможни. Это эквивалентно мартовским объемам в денежном выражении ($22,1 млн), но меньше в объемном (2 тыс. тонн). Поставки по-прежнему значительно ниже, чем в феврале, когда в Россию было отгружено 11,6 тыс. тонн автомобилей на $146 млн. Для сравнения: в апреле поставки упали до 0,3 тыс. тонн, или $3,8 млн.

Южная Корея, в отличие от ЕС, США и Японии, не вводила ограничений на поставки автомобилей в РФ. С весны корейские марки, которые до этого в основном продавали в РФ машины российской сборки, начали получать одобрения типа транспортного средства (ОТТС), где указывалась Корея как место производства. Так, к примеру, Kia в марте получила ОТТС на модели Soul, Mohave, Stringer и K5, в мае — Sorento и Seltos производства Южной Кореи, в июле — на модель Cerato. Hyundai, в свою очередь, сертифицировала Genesis G70 и GV80, а также Hyundai Santa Fe корейской сборки. Все эти автомобили прежде выпускались на калининградском «Автоторе». Новое ОТТС с указанием выпуска в Калининграде весной получено только на модель K5. В «Автоторе» не ответили на запрос “Ъ”, продолжается ли там производство корейских автомобилей. В Kia и Hyundai также не прокомментировали темпы импорта.

Отметим, что марки из КНР — например, Haval и Geely — весной также активно получали ОТТС на автомобили из домашнего региона вместо российского или белорусского производства. При этом экспорт готовых машин из Китая в денежном выражении в июне составил $30,8 млн, что эквивалентно объему мая, но ниже марта-апреля ($190,7 млн и $84,6 млн), а также докризисных месяцев.

Также в таможенной статистике Кореи в мае—июне зафиксированы значительные объемы поставок машин из России.

Если в предыдущие месяцы импорта почти не было (в феврале было ввезено машин на $235 тыс.), то в мае в Корею было поставлено машин на сумму $16,1 млн (1,1 тыс. тонн), в июне — на $16,3 млн (1 тыс. тонн). Напомним, что правительство РФ в марте ввело запрет на экспорт автомобилей из РФ за пределы территории ЕАЭС. Вероятно, так в статистике отражены корейские автомобили, которые были отправлены в РФ, но в итоге из-за логистических сложностей не были доставлены, вернулись в Корею и были перетаможены. В то же время в таможенной статистике Китая, чьи компании также весной указывали на сложности с поставками в РФ, не видны существенные объемы импорта из РФ. На Eurostat зафиксирован только нехарактерно высокий объем (почти на €4 млн и 257,6 тонны) импорта в марте пассажирских автомобилей из РФ в Швецию.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов отмечает, что отраженные как импорт из РФ автомобили могли быть отгружены из Кореи в конце февраля и теоретически развернуты обратно из-за логистических сложностей — при сроках доставки в 40–45 дней они возвратились бы именно в мае-июне. Средний срок доставки морем составляет 40–45 дней, подтверждает президент таможенного брокера «КВТ Сервис» Юлия Шленская. Господин Беспалов отмечает, что в теории там могли быть чипы с американскими технологиями, которые в условиях санкций ввозить в РФ нельзя, но это знать может только отправитель.

В целом переориентация корейских марок на экспорт в Россию вряд ли может обеспечить существенные объемы поставок в ближайшее время, считает аналитик: как минимум квоты на производствах под рынок РФ не были запланированы. Впрочем, один из дилеров в России сказал, что у Kia и Hyundai сейчас на складах меньше произведенных в Южной Корее машин, чем до кризиса.

Владимир Беспалов ожидает, что по итогам года рынок автомобилей в РФ составит около 600 тыс. машин, то есть каждый оставшийся месяц должно продаваться около 38,2 тыс. машин, основная доля которых будет приходиться на Lada. Поставки машин из Кореи за декабрь—май в объемном выражении просели на 39,03%, тогда как рынок, по данным АЕБ, в первом полугодии 2022 году упал на 57,5%.

Ольга Никитина