Народстеры

Средний чек на новые автомобили в РФ по итогам июня—июля составил 2,3 млн руб. Это на 10% выше, чем в начале года, но значительно ниже весенних рекордов в 2,8 млн руб. Постепенное снижение средневзвешенной цены обусловлено исчерпанием запасов машин, за исключением китайских и традиционно отечественных,— быстрее всего в премиальном сегменте. Падение среднего чека продолжится, в том числе за счет роста доли Lada, но будет частично сглажено ростом доли китайских марок, которые представлены в сегменте SUV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В январе—июне средневзвешенная цена нового легкового автомобиля на российском рынке составила 2,3 млн руб., подсчитали в «Автостате». Это на 10,5% выше, чем в начале 2022 года, но ниже весеннего пика. Так, максимальный показатель стоимости — 2,8 млн руб.— фиксировался в марте, когда после начала военных действий на Украине и девальвации рубля автоконцерны обновили прайс-листы, а в автосалонах фиксировался ажиотажный спрос. Это было максимальным значением среднего чека за последние годы. Затем поставки большинства марок на рынок РФ были приостановлены, как и производство иностранных автоконцернов в РФ, и массово концерны уже не обновляли рекомендованные розничные цены. При этом и уровень спроса значительно упал.

Основные колебания цен на рынке уже позади, отмечает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей «Авилона» Алексей Стариков: «Если сравнивать с пиковыми значениями марта, сейчас стоимость новых автомобилей заметно понижена. В ближайшее время мы не ожидаем очередного уменьшения прайсов, для этого в отрасли пока нет предпосылок».

Помимо динамики цен на машины, на результате сказалось снижение доли премиальных марок на рынке по мере исчерпания запасов машин у дилеров. Уже в мае на долю премиум-сегмента пришлось только 5% всех проданных автомобилей против традиционных 9–10% (см. “Ъ” от 8 июня), а по итогам июля доля упала еще сильнее — до 4%, сообщал «Автостат».

Гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль отмечает, что поставки автомобилей премиального сегмента фактически прекратились, и соответственно, цены на наличествующие экземпляры будет расти.

«Альтернативой европейским и японским автомобилям премиум-класса, по большому счету, являются только Genesis и Exeed,— говорит он.— Это, конечно, может негативно отразиться на их средней стоимости».

Алексей Стариков соглашается, что в дальнейшем премиальные автомобили подорожают «под влиянием истощения дилерских запасов на складах».

При этом основной объем продаж среди марок продолжает приходиться на машины АвтоВАЗа. Так, в январе—июле, по данным АЕБ, доля марки составила 23,1%. В сервисе онлайн-покупки автомобилей «Сберавто» уточнили, что средний чек на автомобили Lada по итогам семи месяцев при этом составил 1,1 млн руб., самыми популярными моделями традиционно оказались Granta и Vesta. По среднему чеку для всего рынка компания приводит схожие с «Автостатом» данные: средняя стоимость нового автомобиля в июне—июле составила 2,3 млн руб., тогда как в мае превышала 2,4 млн.

Также с весны активно растет доля китайских марок, которые в основном представлены на рынке в сегменте SUV — например, в июле на них пришлось 24% рынка, подсчитывал «Автостат», при доле Lada в 29,2% (см. “Ъ” от 3 августа). «Авто.ру» оценивал, что средняя цена нового китайского автомобиля в марте достигла почти 3,2 млн руб., и «около этой отметки с небольшими колебаниями ценник держится уже на протяжении четырех месяцев».

Денис Мигаль отмечает, что сейчас фиксируется снижение стоимости моделей китайских брендов: «Официального оповещения об этом не было, но новые прайсы пришли со скидками».

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что за счет исчерпания запасов премиум-сегмента, а также увеличения доли Lada, которое продолжает фиксироваться и в первую неделю августа (до 34% рынка), средневзвешенная цена на рынке продолжит сокращаться. Однако снижение не будет значительным, поскольку китайские автомобили не представлены в сегменте более дешевых, чем SUV, массовых седанов, и фактически рост их доли немного сгладит падение.

Ольга Никитина