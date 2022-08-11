Пражеские происки

Единственный оставшийся до сих пор без нефти потребитель на южном направлении нефтепровода «Дружба» —Чехия — рассчитывает получить сырье не позднее 13 августа. Но, как уверяют источники “Ъ”, страна, в отличие от Венгрии и Словакии, до сих не оплатила транзит и не вела об этом переговоров с российской и украинской сторонами. Возможно, Прага рассчитывает на прохождение отправленного в начале недели платежа «Транснефти». Эксперты считают, что у страны есть возможность подождать разрешения ситуации и нет политического желания менять систему оплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ

Глава MERO, оператора чешского участка нефтепровода «Дружба», Ярослав Пантучек ожидает возобновления поставок российской нефти в страну 12–13 августа, после того как будут решены проблемы с оплатой транзита. Прокачка остановилась 4 августа, так как «Укртранснафта» не получила от «Транснефти» предоплаты за транзит российского сырья по территории Украины. Средства, которые российская монополия направила 22 июля, были возвращены, так как трансакцию, согласно новым правилам седьмого пакета санкций, не смог одобрить местный регулятор, ссылаясь на отсутствие регламента.

Венгрия и Словакия (в прошлом году поставки туда составили 3,4 млн и 5,2 млн тонн соответственно) после недолгих переговоров оплатили транзит своих объемов нефти самостоятельно, так что уже 10 августа прокачка в эти страны была возобновлена. Как уверяет Ярослав Пантучек, контролирующий чешские НПЗ польский PKN Orlen также договорился об оплате транзита. От более подробных комментариев в компании и самом владельце заводов Unipetrol отказались. Вечером 10 августа помощник главы Transpetrol (оператор словацкого участка «Дружбы») Линда Вашковичова заявляла, что поставки нефти в Чехию по южной ветке трубы возобновлены не будут.

В «Транснефти» удивлены позицией Чехии: у компании, как пояснил “Ъ” советник ее президента Игорь Демин, нет официальной информации об оплате от чешских партнеров.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, полагает, что Чехия может ждать прохождения платежа за транзит от российской монополии, который та в очередной раз направила через Газпромбанк. Но, отмечает собеседник “Ъ”, до сих пор неясно, будет ли он принят или деньги вернутся, как дважды до этого. Другой источник “Ъ” на рынке отмечает, что предметных переговоров о самостоятельной оплате транспортировки Прага ни с российской, ни с украинской стороной не вела.

Виктор Орбан, премьер Венгрии, о поставках российских энергоносителей в программе радиостанции Kossuth 15 июля: «Китай побеждает, Америка не проигрывает, Европа страдает».

В перспективе, говорят собеседники “Ъ”, когда «уладятся бюрократические барьеры», скорее всего, будет возвращена «исторически сложившаяся с советских времен схема оплаты за украинский транзит» со стороны «Транснефти». Компания просто компенсирует MOL оплаченные за август деньги. Подконтрольная венгерской компании Slovnaft поясняла, что потраченные сейчас на транзит средства будут учтены в расчетах с российской стороной через взаимное кредитование.

При этом источники “Ъ” считают, что ситуация с возобновлением поставок в Чехию может затянуться, так как у страны нет острой необходимости в сырье. Как заявлял глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела, стратегических запасов нефти для национальных НПЗ в Чехии хватит примерно на три месяца. По его данным, производство на двух заводах в Литвинове и Кралупы-над-Влтавой идет в штатном режиме на запланированном уровне.

Помимо резервов, уверяют в Праге, у страны есть обширная база поставщиков из Европы и за пределами континента.

У Чехии, признает советник Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, больше альтернатив, чем у соседей, для получения сырья не из России. Поэтому, считает эксперт, страна медленнее реагирует на ситуацию и не торопится с оплатой. В частности, чешские НПЗ могут получать нефть нероссийского происхождения в различных портах Германии, например в Ростоке, откуда выгруженная с танкеров нефть может транспортироваться по нефтепроводу до Чехии.

Такой вариант более сложный и затратный, чем получение нефти по «Дружбе», однако экономически выгоднее, чем дорогие железнодорожные поставки, которые остаются единственной альтернативой для Венгрии и Словакии. К тому же, говорит эксперт, тормозить процесс перехода на прямую оплату может «отсутствие соответствующего политического желания у Варшавы как владельца чешских НПЗ».

Ольга Мордюшенко