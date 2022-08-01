Кредит по челноку

На фоне тотального вытеснения иностранной валюты с российского рынка в июне неожиданно произошел серьезный рост выдачи валютных кредитов гражданам до максимума с 2019 года. При этом сам портфель таких кредитов за тот же месяц значительно сократился. Банки утверждают, что массовой розничной аудитории кредитов в валюте не выдают, тем более что ЦБ требует от них сокращения валютной позиции. По мнению экспертов, речь может идти об узком круге клиентов, задействованных в локальных внешнеторговых операциях, сходных с «челноками» 1990-х годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июне объем кредитов, предоставленных населению в иностранной валюте, составил 70,7 млрд руб. ($1,25 млрд в эквиваленте) против 45,2 млрд руб. ($0,72 млрд) в мае, следует из опубликованных данных ЦБ. Июньский объем стал максимальным с 2019 года. Он растет второй месяц подряд, в несколько раз превышая привычные показатели последнего времени. Вместе с тем общий объем задолженности в иностранной валюте по розничному портфелю сокращается. К началу июля он составил 32,2 млрд руб. ($0,62 млрд, на 14% ниже показателя месячной давности).

Исходя из данных ЦБ следует, что в июне банки не выдавали валютную ипотеку. А кредиты уже существующих валютных ипотечников председатель ЦБ Эльвира Набиуллина еще в конце мая призвала перевести в рубли. Более детальных данных по структуре валютных кредитов нет. Но очевидно, что рост произошел за счет других видов кредитования.

Между тем в крупнейших банках (ВТБ, Альфа-банке, МКБ, ПСБ, Совкомбанке) заверили, что не выдают розничным клиентам кредиты в иностранной валюте. Кроме того, в последнее время ЦБ подчеркивал тренд по девалютизации балансов банков. «Наличие дополнительных рисков будет способствовать естественному сокращению банковских балансов в валютах недружественных стран»,— отмечал регулятор в обзоре финансовой стабильности, опубликованном в мае. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Причин положительной динамики валютного кредитования в такой ситуации может быть несколько, полагают эксперты. Источник “Ъ” на банковском рынке считает, что речь идет о валютных спекуляциях: физлица брали кредиты в долларах, меняли на рубли, а через несколько дней откупали валюту по более низкому курсу и гасили заем. Однако, уточняет банкир, «сегодня человеку с улицы получить валютный кредит в банке почти невозможно». Таким образом, для реализации схемы у заемщика должен быть «свой человек в банке». Кроме того, по словам другого собеседника “Ъ”, такая игра на понижение курса доллара несет существенные риски (см. материал на стр.8) и ею занимаются в основном институциональные инвесторы.

Более вероятной причиной, полагает собеседник “Ъ”, выглядит обслуживание «челноков»: за пару недель они оборачивали полученные средства, реализовывали товар и возвращали кредит. По его словам, валютный кредит выгоднее не только потому, что в июне рубль укреплялся, но и потому, что ставка в валюте ниже, кроме того, не надо тратиться на конвертацию, а заплатить за товар можно сразу в долларах.

«Если учесть, что получить валютный кредит заемщику с улицы непросто и что в начале июня увеличили сумму перевода физическими лицами за границу, то можно предположить, что эта схема хорошо продумана»,— говорит источник “Ъ”. ЦБ в начале июня увеличил лимит перевода на свои счета в три раза, до $150 тыс., а в июле — до $1 млн в месяц. По словам собеседника “Ъ”, это может быть связано с тем, что за юридическими лицами достаточно внимательно следят, в то время как за гражданами и их трансакциями контроль заметно меньше.

Рост интереса «челноков» к валютным кредитам подтверждают и эксперты потребительского рынка. «Челноки» получили возможность резко расширить бизнес на фоне ухода множества брендов из России, допускает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

Как поясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, такие кредиты берутся на закупку и реализацию малых партий потребительских товаров. «Пока крупные корпорации выстраивают цепочки поставок для организации параллельного импорта, на "Авито" и на рынках уже можно приобрести смартфоны флагманских моделей по турецким или эмиратским ценам в пересчете по текущему курсу. Тогда как цены в торговых сетях на аналогичные модели могут быть выше на 30–50%»,— описывает ситуацию эксперт. Есть и признаки того, что небольшие частные закупщики начинают обслуживать даже крупные розничные сети (см. “Ъ” от 28 июля).

Как отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, несмотря на то что доставка товаров в Россию усложнилась, ввозить их можно и через посредников. Даже в таких условиях покупки оставались более выгодными: в России сейчас наблюдается дефицит многих зарубежных товаров, а цены существенно выросли, отмечает он. Стимулирует брать такие кредиты и низкий курс доллара и евро. Вероятно, допускает господин Бурмистров, до конца лета он не вырастет выше 70 руб., и торговцы стараются успеть воспользоваться ситуацией.

Ольга Шерункова, Максим Буйлов, Полина Трифонова, Ксения Куликова