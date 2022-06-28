Партия — наш волонтер

«Единая Россия» (ЕР) в понедельник провела семинар-совещание со сторонниками партии. Замсекретаря генсовета ЕР Анна Кузнецова сообщила, что в последнее время растет число не только сторонников, но и тех, кто хочет получить партбилет ЕР. Правда, по ее словам, присоединиться к единороссам эти люди хотят не столько из-за их программы, контроль за которой и предполагалось обсудить на семинаре, сколько из-за волонтерской деятельности, развернутой партией в Донбассе. Эксперт полагает, что для ЕР тема Донбасса становится ключевой, сменяя в этом качестве борьбу с пандемией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Замсекретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Для начала Анна Кузнецова, ставшая ключевым спикером прошедшего 27 июня семинара-совещания для сторонников ЕР, в привычной для партии манере отчиталась о ее успехах с помощью числовых показателей: «В целом по стране сторонников партии насчитывается более 700 тыс. Это просто неравнодушные люди, с которыми мы сегодня идем в одном фарватере… Еще несколько лет назад их было всего несколько сотен». Секрет такого роста популярности партии госпожа Кузнецова объяснила в том числе деятельностью ЕР в Донбассе: по ее словам, особенно часто просят вручить им партбилет россияне, которые и сами помогают жителям Донецкой и Луганской народных республик. Политик заверила собравшихся, что видела это «своими глазами». «Это происходит не потому, что они читали программу партии, не потому, что следили за законодательной деятельностью, а потому, что видели людей, наших однопартийцев, которые участвовали в помощи людям Донбасса»,— рассказала Анна Кузнецова.

Впрочем, о «Народной программе» замсекретаря генсовета тоже высказалась. Она напомнила, что составлять ее помогали общественные организации, и именно поэтому ее характеризует «гибкость» и отсутствие «жестких клише». «Гибкость нужно использовать там, где мы получаем обратную связь»,— пояснила госпожа Кузнецова. По ее словам, НКО на местах должны участвовать в контроле за исполнением программы, чтобы партийцы узнавали о реальном положении дел не только из «официальных отчетов». Ближе к концу выступления она вернулась к теме Донбасса, поблагодарив добровольцев «Молодой гвардии "Единой России"» и «Волонтерской роты», занимающихся там добровольческой деятельностью.

Вторым спикером семинара стала зампред комитета Госдумы по гражданскому обществу Ольга Занко. Она тоже не обошла в своем выступлении тему Донецкой и Луганской народных республик. Так, депутат рассказала, как беженцы с этих территорий столкнулись с проблемой нехватки мобильных телефонов, чтобы позвонить родственникам, и помогла им, конечно же, именно «Единая Россия» в лице самой госпожи Занко и председателя совета сторонников ЕР Московской области. Упомянула зампред комитета и две тонны гуманитарного груза для Донбасса, который помог собрать один из сторонников ЕР.

Про НКО и «Народную программу» Ольга Занко сказала даже несколько больше, чем Анна Кузнецова. Например, она пообещала, что ЕР внесет законопроект, который поможет социально ориентированным НКО защититься от хакерских атак с Украины — путем предоставления им места на государственных серверах. Кроме того, по словам политика, с 1 июля для НКО начнут работать дискуссионные клубы, направленные на развитие законодательства и инфраструктуры некоммерческого сектора.

По мнению директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского, нет ничего удивительного в том, что все последние обсуждения в ЕР не обходятся без упоминания темы Донбасса. Она становится для партии власти одной из ведущих, пояснил эксперт “Ъ”: «В период пандемии ЕР стала партией помощи. Сейчас своей активностью на востоке Украины она закрепляет это позиционирование. Будучи партией власти, она неизбежно становится той политической силой, которая захватывает ключевую тему повестки. Это единственная политическая сила, способная взять на себя тему Донбасса».

Андрей Винокуров