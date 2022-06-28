ЛДПР уклонилась от выдвижения

ЛДПР отказалась от участия в выборах губернатора Томской области, поскольку «единственный оппозиционный кандидат», которому под силу преодолеть муниципальный фильтр,— депутат Госдумы Алексей Диденко загружен на посту руководителя центрального аппарата партии. Пять лет назад он составлял конкуренцию тогдашнему главе региона Сергею Жвачкину и финишировал вторым. До понедельника господин Диденко оставался последним статусным либерал-демократом, который мог побороться за губернаторский пост в 2022 году. В остальных субъектах, где пройдут выборы руководителей, ЛДПР уже выдвинула местных депутатов или координаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Алексей Диденко

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Алексей Диденко

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Решение отказаться от участия в выборах губернатора Томской области принял высший совет ЛДПР. Как сообщили “Ъ” в региональном отделении партии, «единственным оппозиционным кандидатом, который способен преодолеть муниципальный фильтр и победить», является томский депутат Госдумы Алексей Диденко — председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению и замглавы думской фракции ЛДПР. Однако в конце мая господин Диденко был избран руководителем центрального аппарата партии, и поэтому теперь перед ним стоит «большое количество серьезных федеральных задач» и «ответственность за общий результат». В связи с этим ЛДПР решила «сосредоточиться на выборах по партийным спискам».

Напомним, 10 мая единоросс Сергей Жвачкин, руководивший Томской областью десять лет, решил «дать дорогу молодым» и ушел в отставку. Врио губернатора был назначен заместитель главы президентского управления по внутренней политике Владимир Мазур, который пошел на выборы от «Единой России». Также кандидатов выдвинули КПРФ (вице-спикер томской гордумы Андрей Петров), «Справедливая Россия — За правду» (депутат томской облдумы Галина Немцева) и Партия пенсионеров (предприниматель Виктор Гринев). Этап выдвижения продлится до 30 июня, после чего кандидатам предстоит пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать подписи 10% депутатов и глав муниципальных образований (не менее 146 автографов) в поддержку их регистрации.

Алексей Диденко действительно мог навязать конкуренцию господину Мазуру, поскольку в 2017 году он уже баллотировался в губернаторы родной Томской области и занял второе место, получив 19,4% голосов. Однако совмещать кампанию и новую партийную должность «невозможно», заявил он “Ъ”: «Требуется постоянное присутствие в Москве, зона ответственности — вся страна. А если идти на выборы, то только чтобы побеждать». Господин Диденко добавил, что выдвигать «хотя бы кого-то — это не подход ЛДПР», по крайней мере, в регионе, который входит в зону его ответственности.

Отметим, правда, что это не помешало либерал-демократам выдвинуть местных политиков в других субъектах, где пройдут прямые выборы губернаторов. Все они — или депутаты региональных парламентов, или одновременно координаторы ячеек. Пока неизвестен только кандидат ЛДПР в губернаторы Рязанской области, но после исключения из партии лидера местного отделения, экс-депутата Госдумы Александра Шерина едва ли это будет статусная фигура. Конференция, на которой будет выдвинут кандидат, пройдет 3 июля.

По словам первого секретаря томского обкома КПРФ Натальи Барышниковой, отказ ЛДПР от участия в кампании был ожидаем: «Когда объявили о назначении Владимира Мазура, то чуть ли не на следующий день Алексей Диденко высказал ему полную поддержку». По мнению коммуниста, решение либерал-демократов может пойти на пользу оппозиционным партиям, так как самостоятельно преодолеть фильтр не в состоянии ни одна из них. В частности, КПРФ уже ведет переговоры с «Единой Россией». «Надеюсь, представители власти разумно подойдут к этому вопросу и дадут возможность участвовать в выборах всем кандидатам»,— резюмировала госпожа Барышникова.

В то же время помощник Алексея Диденко, депутат томской гордумы Юрий Ворошилин сомневается, что подписи муниципальных депутатов от ЛДПР «достанутся кому-то из кандидатов», участвующих в выборах: «Партия решила не поддерживать кого-то конкретного. Вопрос о том, могут ли депутаты решать сами, кого поддержать, задан в центральный аппарат, по нему будет отдельное решение. Скорее всего, наши депутаты просто проигнорируют сбор подписей».

«Единая Россия» заинтересована, чтобы выборы прошли без скандалов, поэтому она окажет поддержку в преодолении муниципального фильтра другим кандидатам, предполагает политолог Сергей Шпагин: «В этом новый врио губернатора заинтересован. По крайней мере, он себя позиционирует как работающего в интересах населения области, никого не отстраняющий, не задвигающий. Так что вряд ли "Единая Россия" будет сопротивляться созданию союзов, тем более что среди выдвинутых кандидатов откровенно проблемных для нее нет».

Оксана Павлова, Даниил Тарабукин, Новосибирск; Андрей Прах