«Единая Россия» придет во все районы

Московское отделение «Единой России» (ЕР) провело в понедельник конференцию по выдвижению кандидатов на осенние выборы в районные советы. Единороссы намерены побороться за все 1417 мандатов, разыгрываемых в 125 муниципальных округах столицы. А их предвыборная программа, по словам партийцев, будет «перекликаться» с программой «Мой район», с которой мэр Москвы Сергей Собянин шел на выборы в 2018 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обсуждение московских выборов (на сцене слева направо — Андрей Турчак, Петр Толстой и глава столичного исполкома ЕР Максим Руднев) не обошлось без темы Донбасса (на экране — глава ДНР Денис Пушилин)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Обсуждение московских выборов (на сцене слева направо — Андрей Турчак, Петр Толстой и глава столичного исполкома ЕР Максим Руднев) не обошлось без темы Донбасса (на экране — глава ДНР Денис Пушилин)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Выборы в 125 муниципальных советов Москвы пройдут в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. Наряду с обычными бюллетенями будет использоваться и дистанционное электронное голосование. Из-за сокращения численности советов в этом году будут разыграны 1417 мандатов вместо 1502 в 2017 году.

Открыл предвыборную конференцию секретарь генсовета партии Андрей Турчак, напутствовавший будущих кандидатов. Он подчеркнул, что на выборы надо идти «не ради кресел и мандатов», а ради выполнение главной задачи — помощи людям.

Лидер московских единороссов, зампред Госдумы Петр Толстой рассказал о результатах предварительного внутрипартийного голосования. По его словам, в праймериз приняли участие 4632 претендента, конкурс составил три человека на место. В итоге ЕР выдвинет кандидатов во всех 125 муниципальных округах, где в сентябре пройдут выборы советов депутатов, и будет претендовать на все 1417 мандатов. При этом депутатский корпус ЕР обновится более чем наполовину, так как только 39% победителей праймериз — действующие местные депутаты, подчеркнул господин Толстой. В ходе грядущей избирательной кампании партийцы будут делать ставку на прямое общение с избирателем, для чего уже разработан перечень мероприятий, добавил глава отделения.

Ключевым инструментом для успешной кампании московские единороссы считают свою предвыборную программу, которую на конференции представил депутат Мосгордумы, председатель комиссии по местному самоуправлению Александр Козлов. По его словам, она перекликается с городскими программами и, в частности, с программой мэра Москвы «Мой район». «Напомню, что год назад, перед выборами в Госдуму, москвичи направили для включения в народную программу партии более 47 тыс. предложений и наказов, и сегодня Москва работает над их решением. Практическим воплощением этой работы стала программа мэра Москвы "Мой район"»,— заявил господин Козлов. Он призвал новых муниципальных депутатов как можно быстрее включаться в работу по реализации этой программы. Как ранее сообщал “Ъ”, кандидаты от власти на муниципальных выборах-2022 будут выдвигаться не только от ЕР, но и от общественного объединения «Мой район» и всех кандидатов объединит одноименная программа, с которой мэр Москвы Сергей Собянин выдвигался на второй срок в 2018 году.

Говорили на конференции и о влиянии российской спецоперации на Украине на предстоящую кампанию. По словам Петра Толстого, общественные настроения в Москве претерпели изменения, «волна русофобии» сплотила людей, что отразилось и на популярности ЕР. В подтверждение он сослался на данные фонда «Общественное мнение», согласно которым рейтинг партии в Москве составляет более 40%, что, на взгляд партийца, является достаточно высоким показателем. Напомним, что на выборах-2017, несмотря на относительный успех оппозиции, единороссы в целом доминировали и выиграли 1153 из 1502 мандатов.

В ходе конференции делегатам также показали видеообращение главы ДНР Дениса Пушилина, который поблагодарил москвичей за гуманитарную помощь и содействие в восстановлении водоснабжения и размещении беженцев.

Отвечая на вопрос “Ъ”, какое именно влияние оказывает спецоперация на Украине на муниципальную кампанию в Москве, Петр Толстой пояснил, что как минимум это выражается в том, что вместо депутатских приемных партийцы открывают пункты сбора помощи. «Люди приносят буквально последнее — пенсионеры, пожилые люди. И это, на мой взгляд, безошибочная благородная история, которая сплачивает вокруг президента, вокруг "Единой России" самых разных людей. Мы эту поддержку чувствуем, ею гордимся и рассчитываем на нее на муниципальных выборах»,— отметил господин Толстой.

Елена Рожкова