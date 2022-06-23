Теплой дружбе помешали горячие точки

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Баку с визитом, в ходе которого встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Первые переговоры высокого уровня после достигнутых в феврале договоренностей о союзническом взаимодействии двух стран определят стратегию их отношений в условиях войны санкций и затронут болевые точки армяно-азербайджанского урегулирования. Как сообщили “Ъ” источники в Баку, Азербайджан считает, что ряд положений трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, положившего конец горячей фазе армяно-азербайджанского конфликта, не выполнены. Речь, в частности, идет о 4-м пункте этого документа, предусматривающем вывод армянских формирований из Карабаха. Баку видит в этом основную причину напряженности в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Пресс-служба МИД России

Двухдневный визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку продолжает его региональное турне, первым пунктом которого стали переговоры в Тегеране, где помимо будущего иранской ядерной сделки, Украины и Афганистана российский министр обсуждал ситуацию в Закавказье и реализацию ключевых проектов в области энергетики и транспорта. В Тегеране Сергей Лавров также обозначил общую региональную стратегию России в условиях войны санкций, указав на то, что у партнеров «возникает объективная необходимость перенастроить свои экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных партнеров».

Эта задача становится актуальной и для российско-азербайджанских отношений, которые после визита в Москву президента Азербайджана Алиева, состоявшегося за два дня до начала российской спецоперации на Украине, были подняты до уровня союзнических. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ходе переговоров Сергея Лаврова в Баку будет рассмотрен «весь комплекс вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в соответствии с положениями подписанной президентами России и Азербайджана в Москве 22 февраля декларации о союзническом взаимодействии».

Баку не только не присоединился к санкциям против России, но и намерен расширять торгово-экономическое сотрудничество с Москвой.

В первом полугодии этого года Азербайджан резко увеличил закупку российской пшеницы (в целом на Россию пришлось 95,3% ее импорта). Кроме того, после ухода западной продукции с российского рынка возрастает значение торговых отношений со странами региона, включая Иран и Турцию, и растет значение новых логистических маршрутов, в том числе ведущих через Азербайджан. В этом интересы Москвы и Баку совпадают — решение вопроса разблокирования Зангезурского коридора станет одной из тем переговоров Сергея Лаврова в Баку.

Между тем есть вопросы, вызывающие озабоченность азербайджанской стороны,— они касаются хода реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Накануне визита Сергея Лаврова в Баку ситуация в зоне конфликта вновь обострилась. «Подразделения армянских вооруженных сил с ночи 20 июня на утро 21 июня обстреляли из стрелкового оружия различных калибров позиции азербайджанской армии в направлении сел Минкенд Лачинского района и Йеллиджа Кельбаджарского района»,— сообщили в Минобороны Азербайджана, указав, что после обстрела были приняты «адекватные ответные меры». Впрочем, армянская сторона отрицает факт обстрела азербайджанской территории.

«Вопрос, который вызывает сильное беспокойство азербайджанской стороны,— выполнение 4-го пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, который предусматривает вывод армянских вооруженных формирований из Карабаха. Баку считает Москву гарантом выполнения этого пункта, и его невыполнение остается одним из препятствий на пути к подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном»,— сообщил “Ъ” осведомленный источник в Баку. Напомним, 4-й пункт документа, который стал «дорожной картой» армяно-азербайджанского урегулирования, звучит так: «Миротворческий контингент РФ развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил».

Как пояснил “Ъ” председатель правления бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, основной причиной напряженности, сохраняющейся в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе, остаются различия в трактовках сторонами 4-го пункта трехстороннего заявления и связанные с этим проблемы с его выполнением. «Азербайджанская сторона исходит из того, что этот пункт касается разоружения и вывода из Карабаха всех армянских вооруженных формирований, а не их части. В заявлении ведь не сказано "вооруженных сил Республики Армении", там речь идет об армянских вооруженных формированиях в целом. То есть, это и те различные незаконные формированиям, которые все еще действуют в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента, не считая это нарушением 4-го пункта трехстороннего заявления»,— подчеркнул Фарид Шафиев.

По словам эксперта, в этой ситуации Баку исходит из того, что после второй карабахской войны территориальная целостность Азербайджана восстановлена, и рассчитывает, что российская миротворческая миссия теперь будет способствовать следующему шагу — установлению полного административного контроля Баку над этой территорией. В связи с этим из региона должны быть выведены все армянские вооруженные формирования.

«У армян в сложившейся ситуации есть два стратегических выбора. Первый — реинтеграция в азербайджанское общество и правовое поле Азербайджана. Второй — те, кто с этим не согласен, должны покинуть страну. Баку дает армянам такой выбор. Так что выбор за азербайджанскими гражданами армянского происхождения»,— резюмирует Фарид Шафиев.

По словам собеседников “Ъ” в Баку, еще один важный вопрос — сохранение роли Москвы как основного модератора в армяно-азербайджанском переговорном процессе.

У России в этом есть определенное преимущество и возможности, но Брюссель проявляет растущую активность и пытается составить конкуренцию Москве. Поэтому одной из главных целей визита Сергея Лаврова станет демонстрация сохраняющейся ключевой роли России в армяно-азербайджанском урегулировании.

Напомним, что по итогам состоявшейся 22 мая в Брюсселе встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Евросовета Шарля Мишеля лидеры Армении и Азербайджана поручили своим МИДам начать подготовку к мирным переговорам. Через два дня после этого на армяно-азербайджанской границе прошла первая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева в формате совместной комиссии по вопросам делимитации и безопасности границы. Тогда же была достигнута договоренность о проведении второй встречи в Москве и третьей — в Брюсселе.

В целом, азербайджанская сторона делает акцент на необходимости скорейшего достижения мирного соглашения, считая главным препятствием неполное выполнение всех положений трехстороннего заявления, и призывает Ереван больше не поднимать вопрос Нагорного Карабаха и его статуса, реагируя на такие попытки крайне болезненно.

«Трехстороннее заявление не затрагивает вопрос Нагорного Карабаха, но нагорно-карабахский конфликт должен быть затронут. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем вернуться к вопросу Нагорного Карабаха» — заявил на прошлой неделе в интервью телеканалу «Аль-Джазира» Никол Пашинян.

Фактическим ответом на призыв армянского лидера стало жесткое заявление Ильхама Алиева, прозвучавшее сразу после этого на 9-м Бакинском глобальном форуме: «Если Армения продолжит ставить под сомнение нашу территориальную целостность, Азербайджан не будет иметь другого выбора, как ставить под сомнение территориальную целостность Армении». «Мы решили конфликт, так называемые Мадридские принципы, разработанные Минской группой ОБСЕ, тоже решены. Теперь мы должны думать о нормализации отношений с Арменией и подписании мирного соглашения»,— отметил Ильхам Алиев.

Сергей Строкань