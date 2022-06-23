Враг не проймет

Как не зависеть от «причуд Запада» — таков был лейтмотив визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран. Обсудив перспективы развития партнерства двух стран на фоне западных санкций против России и Ирана, стороны ясно дали понять: их не сломить. Поднимался и болезненный вопрос о фактически замороженных переговорах по иранской ядерной сделке, и тут Москва и Тегеран тоже были едины во мнении: во всем виноваты США, на которых лежит вина и за все региональные конфликты — от Украины до Ближнего Востока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иран, находящийся под санкциями уже 40 лет, готов щедро делиться с Россией опытом выживания (на фото: главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир-Абдоллахиан)

Фото: Пресс-служба МИД России Иран, находящийся под санкциями уже 40 лет, готов щедро делиться с Россией опытом выживания (на фото: главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир-Абдоллахиан)

Фото: Пресс-служба МИД России

«У всех стран, испытывающих на себе негативное влияние эгоистичной линии США и их сателлитов, возникает объективная необходимость перенастроить свои экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов наших западных партнеров»,— заявил Сергей Лавров во время встречи с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Она состоялась в среду вечером, сразу после прилета главы МИД РФ в Тегеран. По его словам, президент России Владимир Путин лично курирует процесс «адаптации экономической, социальной, банковской и финансовой сферы к реалиям, которые сейчас складываются в результате агрессивной и эгоистичной политики Запада».

В Тегеране, который живет в условиях санкций более 40 лет, как нигде понимают новые реалии, к которым приходится адаптироваться российским партнерам.

«Укрепление сотрудничества и координации — это эффективный способ противодействия санкциям США и экономической односторонности США в отношении независимых стран»,— сказал, в свою очередь, президент Раиси.

На этом фоне собеседники обсудили перспективы развития экономического сотрудничества между Москвой и Тегераном, а также регионального партнерства, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (идет проработка соглашения о свободной торговле) и Шанхайской организации сотрудничества, к которой планирует присоединиться Иран. По словам Сергея Лаврова, этот процесс «не должен занять слишком много времени».

Глава МИД РФ также передал Эбрахиму Раиси «самые теплые приветы и наилучшие пожелания» от президента России Владимира Путина. «Он рассчитывает на новые встречи с вами»,— сказал министр. Два президента уже встречались в январе в Москве. Теперь господина Путина ждут в Тегеране, тем более там уже давно запланирована встреча в «астанинском формате» между президентами Ирана, России и Турции. До сих пор она откладывалась из-за пандемии коронавируса, но теперь, как подчеркивают в Иране, никаких карантинных ограничений нет.

Тема развития контактов на фоне санкций была продолжена в четверг на встрече Сергея Лаврова с иранским коллегой Хосейном Амир-Абдоллахианом. Стороны договорились, что эксперты двух стран как можно скорее согласуют текст договора о стратегическом партнерстве. Вопрос о необходимости нового соглашения между странами был поднят еще несколько лет назад, при прежнем иранском правительстве, но погряз в бюрократии. За это время Тегеран подписал аналогичные договоры с Китаем (март 2021 года) и Венесуэлой (июнь 2022 года). Теперь процесс может ускориться, как и работа над другими российско-иранскими документами, необходимыми для активизации сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере. Сергей Лавров напомнил, что в прошлом году рост товарооборота составил 80%, впервые превысив $4 млрд, и это не предел.

Как ранее отметил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, Тегеран хочет увеличить товарооборот с Россией до $40 млрд. В рамках реализации этой задачи Иран предлагает отменить визовый режим между странами. В качестве первого шага обсуждалась отмена виз для бизнесменов.

Россия и Иран предпримут совместные действия, чтобы нейтрализовать западные санкции, пообещал глава МИД Ирана во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой. «Наши двусторонние планы, которые мы сегодня рассматриваем и которые уже в существенной степени обретают конкретные очертания и начинают осуществляться, они нацелены на то, чтобы не зависеть никоим образом от незаконного одностороннего вмешательства со стороны кого бы то ни было. И смею вас заверить, есть надежные схемы, которые позволяют работать именно в таком ключе»,— со своей стороны подчеркнул Сергей Лавров. И он, и иранский министр отметили, что важным моментом для развития двусторонних связей стал визит в Тегеран вице-премьера РФ Александра Новака, который обсудил с иранскими партнерами множество проектов, в том числе те, которые обсуждались годами, но так и не сдвинулись с места. Среди них — своповые поставки газа и нефти и переход на расчеты в национальных валютах, в том числе возможность соединения платежных систем «Шетаб» и «Мир». Сейчас двум странам, похоже, ничто не мешает их реализовать. По крайней мере интерес со стороны России к Ирану резко возрос. И не только с точки зрения извлечения выгоды, но и опыта жизни под санкциями.

«Из иранского опыта можно извлечь множество уроков — как позитивных, так и негативных. Среди негатива, например, коррупционные схемы освоения денег, выделяемых на поддержку подсанкционных отраслей. Иран, видимо, проблему смог зафиксировать и снизить ее остроту. Иранский опыт также бесценен с точки зрения понимания потенциальных проблем, которые могут возникнуть в сферах, которые напрямую не попадают под санкции. В то же время в условиях санкций Иран сумел развить целый ряд отраслей, обеспечил продовольственную безопасность и не изменил свои внешнеполитические и внутриполитические приоритеты. То есть, имея более скромные ресурсы в сравнении с РФ, смог выдержать серьезные санкции»,— сказал “Ъ” программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Но главный урок, который можно извлечь из иранского опыта,— то, что все соглашения по отмене или смягчению санкций неустойчивы.

«Стоит измениться настроениям и конъюнктуре в США, вся конструкция рушится. Если США возвращают режим санкций, то им следует почти весь крупный мировой бизнес. На словах будут осуждать, на деле — исполнять. Посулы об отмене или смягчению санкций следует воспринимать осторожно»,— отметил господин Тимофеев.

За последние годы Иран испытал на себе переменчивость политики Вашингтона в полной мере. Напомним, что в 2015 году Тегеран подписал с пятью постоянными членами СБ ООН и Германией Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и вернули свои санкции в отношении Ирана. В ответ Тегеран отказался от ряда своих обязательств в рамках СВПД. После смены президентской администрации в Вашингтоне США решили поднять вопрос о возвращении к «ядерной сделке». Непрямые переговоры на эту тему между Вашингтоном и Тегераном начались весной прошлого года в Вене. В феврале сообщалось, что новая сделка готова более чем на 90%, но в марте переговоры застопорились. США и Иран не сошлись в вопросе снятия санкций.

Теперь надежд на успех венских переговоров практически не осталось. Как подчеркнули главы МИД РФ и Ирана, все зависит от позиции Вашингтона. В целом Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с иранским коллегой посвятил немало слов ответственности Вашингтона за мировые кризисы и его разрушительной в них роли (в отличие от созидательной российской). «США не только в отношении СВПД, но практически в отношении любой другой проблемы, которая стоит на международной повестке дня, поступают абсолютно непоследовательно, руководствуясь какими-то сиюминутными соображениями, озираясь на то, какие проблемы возникают внутри самих США и как можно попытаться отвлечь внимание избирателей от этих внутренних проблем»,— отметил он.

В том же ключе Сергей Лавров охарактеризовал и планы США по интеграции систем ПРО и морской обороны между Израилем и рядом арабских стран, о чем в последнее время пишут американские и израильские СМИ. «Это пример не поиска баланса интересов, а пример внедрения конфронтации, пример попытки создать на веки вечные разделительные линии»,— сказал министр. После чего он упомянул о негативной роли США в Индо-Тихоокеанском регионе, не говоря уже об Украине, из которой, по его словам, Вашингтон и его союзники пытались создать «плацдарм для проецирования угроз на Российскую Федерацию».

Можно сказать, что Сергей Лавров встретил в Тегеране благодарную и понимающую аудиторию — примерно то же самое говорили многие поколения иранских политиков, начиная от имама Хомейни, который называл США Большим Сатаной. Малым Сатаной называли тогда СССР, но сегодняшняя Россия в заявлениях иранских официальных лиц — друг и партнер, по крайней мере во всем, что касается противостояния с США.

Марианна Беленькая