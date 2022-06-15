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Коммерсантъ FM
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Связи не сложились

Правительство не поддержало передачу доли «Ростелекома» в «Ростех»

“Ъ” узнал, что власти отказались от идеи передачи «Ростеху» доли государства в «Ростелекоме». В таком случае профильный вице-премьер и член совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Чернышенко и Минцифры могли бы лишиться рычагов влияния на компанию. Эксперты также считают инициативу малоэффективной, поскольку она создает риски для оператора с точки зрения управления закупками. Но «Ростех» надеется вернуться к этому плану позже.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство не хочет передавать принадлежащие государству 35,91% в ПАО «Ростелеком» госкорпорации «Ростех». Об этом “Ъ” рассказали высокопоставленный источник в правительстве и собеседник, знакомый с ходом обсуждения инициативы. По их словам, идея не получила продолжения и «вопрос закрыт». Знает об этом и источник “Ъ” на телеком-рынке.

По его словам, одной из причин отказа стало опасение, что в случае передачи доли профильный вице-премьер и член совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Чернышенко, а также Минцифры лишились бы рычагов влияния на компанию.

В министерстве отказались от комментариев. Представитель вице-премьера не ответил на запрос “Ъ”.

Проработать возможность передачи «Ростеху» доли государства в «Ростелекоме» правительству поручил Владимир Путин по просьбе самой госкорпорации, сообщал в апреле «Интерфакс». В «Ростехе» обосновывали идею тем, что на фоне санкций «необходима концентрация ресурсов». По словам одного из источников “Ъ”, хотя план не поддержало профильное министерство, «Ростех» надеется «продвинуть ее через другие ведомства». В «Ростехе» и «Ростелекоме» отказались от комментариев. В Минпромторге сообщили, что не обладают информацией по этому вопросу.

Сейчас Росимущество владеет 35,91% уставного капитала «Ростелекома», еще 19,72% у АО «Телеком-Инвестиции», 7,93% — у ВТБ, 3,16% — у ВЭБ.РФ, 2,21% — у «Мобитела». 9 июня совет директоров «Ростелекома» рекомендовал акционерам на годовом собрании избрать совет в прежнем составе. Помимо Дмитрия Чернышенко в него входят президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор «ВТБ Капитала» Алексей Яковицкий, гендиректор ГТК «Россия-1» Антон Златопольский, глава ООО «Новые цифровые решения» Вадим Семенов, предправления АО СОГАЗ Антон Устинов, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, а также первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

Интеграция с «Ростелекомом» могла усилить компетенции «Ростеха» в области разработки телекоммуникационного оборудования, кроме того, оператор стал бы якорным заказчиком, объясняет один из источников “Ъ”. В августе 2021 года госкорпорация создала компанию «Спектр», которая должна заняться выпуском оборудования для сетей 4G, 5G и 6G. В конце 2021 года телеком-операторы сообщили Минцифры, что предложенное им на тестирование оборудование не соответствует техническим требованиям. В марте «Ростех» предложил Минцифры обновить «дорожную карту» развития отечественного телеком-оборудования, сделав фокус на 4G вместо 5G (см. “Ъ” от 1 июня).

Президент Zelax (производит отечественное телеком-оборудование) Сергей Сухман отмечает, что практика «складывать все яйца в одну корзину», равно как и практика создания гипермонополий, в сложившихся условиях обостряет имеющиеся риски.

Такой подход создает для оператора дополнительные сложности с точки зрения управления закупками и «в текущей ситуации неразумен», полагает он. По мнению эксперта, «Ростелеком», как и другие операторы, все еще сильно зависим от зарубежного оборудования, и «резкие движения в системе закупок» будут разрушительными: «Альтернативные решения должны быть серьезно подготовлены».

«Ростелеком» хочет консолидировать поставки техники госсектору

Одним из крупнейших поставщиков «Ростелекома» была Nokia. В 2018 году компании создали в России совместное предприятие «РТК — Сетевые технологии», которое должно было занять производством софта и оборудования связи (см. “Ъ” от 24 сентября 2018 года). Nokia планировала вложить в СП до 10 млрд руб. до 2022 года.

Юлия Тишина, Никита Королев

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