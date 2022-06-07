Winline поставила на российский футбол

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На фоне проблем, связанных с фактической изоляцией отечественного футбола из-за международных санкций, Российской премьер-лиге (РПЛ) удалось все-таки заключить довольно крупный спонсорский контракт. Ее новым беттинг-партнером стала компания Winline. За этот статус она заплатит лиге в ближайшие четыре года 11 млрд руб. Представители букмекера считают, что новая «изоляционная» ситуация, в которой оказался российский спорт, как раз делает РПЛ более «ценной и привлекательной» площадкой и в нее можно принести «уже накопленную благодаря работе с ведущими клубами экспертизу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РПЛ Ашот Хачатурянц надеется, что сотрудничество с Winline придаст лиге «новый импульс»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент РПЛ Ашот Хачатурянц надеется, что сотрудничество с Winline придаст лиге «новый импульс»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Winline и Российская премьер-лига объявили о заключении спонсорского контракта. По нему компания будет иметь статус генерального партнера и официального букмекера лиги в течение ближайших четырех сезонов. По условиям соглашения Winline получит эксклюзивное право на «ассоциацию с брендом РПЛ в категории своих услуг», а также на размещение спонсорской рекламы «во время прямых трансляций матчей на ТВ, в местах проведения матчей и на цифровых ресурсах». Президент лиги, объединяющей 16 клубов высшего дивизиона, Ашот Хачатурянц надеется, что сотрудничество с Winline придаст ей «новый импульс, поможет трансформироваться и активнее развиваться в цифровой среде».

Сумма договора — 11,04 млрд руб., и он, несомненно, является очень важным для РПЛ. Это первый крупный спонсорский контракт, заключенный структурой после начала военной операции России на Украине и последовавшей за ней лавины международных санкций в отношении отечественной спортивной отрасли. Они нанесли сильный удар в том числе по российскому клубному футболу, вылившись в отстранение команд от еврокубков и довольно масштабный отток из них известных легионеров. Именно с «изоляцией» РПЛ, которая может понизить ее привлекательность, источники связывали тот факт, что прежний ее беттинг-партнер — компания «Лига ставок» — отказался весной продолжать сотрудничество с премьер-лигой, характеризуя стоимость договора как «переоцененную» в новых реалиях.

Между тем в Winline придерживаются совершенно иного мнения по поводу перспектив партнерства. Источник “Ъ”, знакомый с деталями подготовки сделки, сказал, что в компании, наоборот, посчитали, что «изоляция» добавляет РПЛ «ценности и привлекательности как активу — хотя бы из-за ухода с российского телевидения мощных конкурентов вроде чемпионатов "большой пятерки"». Он уверен, что теперь лига станет «даже более заметной площадкой, чем была раньше». А для букмекерской компании это «отличный шанс реализовать накопленную экспертизу, умение круче всех делать из спорта шоу уже в масштабах всей страны».

Собеседник “Ъ” имеет в виду опыт, полученный Winline благодаря партнерству с целым рядом топ-клубов. В футболе это «Спартак», «Зенит» и «Краснодар», в баскетболе — УНИКС, а также только что игравшие в финале чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» и ЦСКА. Компания, работая с ними, и в самом деле не ограничивалась традиционной рекламой своих услуг, а постоянно проводила достаточно резонансные акции. Наиболее свежая среди них — стартовавшее празднование столетия «Спартака» на корабле Winline, курсирующем по Москве-реке. Маркетинг-директор Winline Александр Запольских, комментируя контракт, рассказал, что в ближайшее время компания «разработает совместную программу с РПЛ, которая позволит реализовать миссию Winline как амбассадора спорта в новом амбициозном партнерстве».

При этом нельзя сказать, что договор с букмекером решает все потенциальные финансовые проблемы лиги. Например, до сих пор нет никакой ясности с титульным спонсором РПЛ. С 2020 года им был банк «Тинькофф». Однако на прошлой неделе Ашот Хачатурянц заявил, что предложений о продлении истекающего договора от банка, влившегося в группу компаний «Интеррос», не поступало. Более того, как признался господин Хачатурянц, РПЛ даже не удалось провести запланированный конкурс на определение титульного спонсора, поскольку Сбербанк и ВТБ, ранее упоминавшиеся как вероятные партнеры лиги, «не проявили заинтересованности». Впрочем, Ашот Хачатурянц пообещал, что «до конца июня» такой спонсор все равно будет найден — «не обязательно в банковском секторе».

Алексей Доспехов