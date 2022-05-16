Эмбарго не склеилось

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Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Страны ЕС не смогли к запланированному сроку, 16 мая, согласовать эмбарго на российскую нефть, несмотря на многочисленные заявления представителей Еврокомиссии об обратном. Венгрия, которая вместе со Словакией и Чехией окажется в наиболее сложной ситуации в случае введения эмбарго, требует от Еврокомиссии либо компенсировать €15–18 млрд связанных с ним потерь, либо сделать для нее исключение.

Представляется, что оба сценария будут мало приемлемыми для других членов ЕС: все они так или иначе несут потери от введенных против России санкций, и появление прецедента компенсаций отдельным странам или предоставления исключений может только углубить уже имеющиеся разногласия. Пока ситуация выглядит так, что вопрос эмбарго может быть передан на национальный уровень, и каждое государство ЕС будет само решать, в какой степени и как быстро отказываться от российской нефти и нефтепродуктов.

Сходная картина наблюдается и в поставках газа, где Еврокомиссия так и не смогла внятно разъяснить, является ли оплата российского газа в рублях нарушением санкций и какие последствия ждут тех покупателей, которые все же согласятся на требования РФ. Уже в ближайшие дни мы можем увидеть, как наиболее крупные импортеры российского газа де-факто примут требование конвертации платежа в рубли, тогда как другие компании сочтут это нарушением санкций и лишатся поставок. Как и в случае с нефтью, вопрос, покупать ли российский газ, видимо, будет решаться каждой страной ЕС по отдельности.

С одной стороны, это явная уступка здравому смыслу после череды эмоциональных решений: в марте—апреле возникло ощущение, что европейским политикам при введении санкций важнее нанести как можно больший ущерб российской экономике, нежели ограничить его для экономик собственных стран. Очевидно, что такой самоубийственный подход не может лечь в основу какой-либо долгосрочной стратегии.

С другой стороны, проволочка с эмбарго не меняет сути проблемы: подавляющее большинство стран ЕС поставило своей целью прекращение закупок российских энергоносителей, и то, что теперь эта цель преследуется не в прежнем лихорадочном и нереалистичном темпе, а более разумным образом, только увеличивает вероятность ее достижения.

Российское государство и компании в данном случае выигрывают только время, сохраняя на какой-то период прежних клиентов, что также защищает российский экспорт от введения вторичных санкций (что помешает перенаправить его в Азию). Но позиции российского сырья на мировом рынке стали более уязвимыми: именно от него в первую очередь будут отказываться покупатели при падении спроса, что всегда происходит вслед за периодом таких высоких цен, как мы наблюдаем сейчас.