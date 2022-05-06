Инфляционные ожидания промышленников РФ и ЕС разошлись

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Институт Гайдара (ИЭП) представил обновленное сравнение индексов промышленного оптимизма компаний России и стран ЕС (эти индикаторы рассчитываются экспертами ИЭП и ОЭСР по одинаковым методикам). В апреле индекс ЕС несколько снизился, а РФ — отскочил от уровня провального марта. В итоге они сравнялись, выйдя в незначительный плюс, то есть ситуацию в российской и европейской промышленности представители предприятий оценивают схоже. Самый высокий уровень оптимизма наблюдается в шведской промышленности, самый низкий — в польской.

Впрочем, из составляющих индекса лишь планы выпуска компаний в ЕС и в РФ в апреле продемонстрировали схожую позитивную динамику. При этом немецкие, французские и итальянские предприятия сохранили свои планы по этой части на уровне марта, а польские — сократили их.

Инфляционные же ожидания компаний имели принципиально разную динамику (см. график). Если у российских предприятий по сравнению с мартом они снизились сразу на 25 пунктов, то в ЕС они продолжили усиливаться, прибавив три пункта. «Со времен локального ковидного минимума в мае 2020 года этот показатель в промышленности стран зоны евро демонстрировал довольно устойчивый рост, увеличившись на 70 пунктов и регулярно обновляя рекорды»,— отмечает Сергей Цухло из ИЭП. Отметим, что инфляционные ожидания компаний РФ ниже, чем у предприятий стран еврозоны. По данным опроса российского ЦБ, проведенного в начале апреля, ценовые ожидания и в обработке, и в добыче заметно снизились с пиковых значений марта, но оставались повышенными (см. “Ъ” от 21 апреля).

Разнонаправленными оказались и планы найма работников предприятиями промышленности ЕС и России. В первом случае средний баланс этих планов составил в апреле плюс 11 пунктов после плюс 12 в марте (отрицательный баланс получен лишь для польской промышленности). Российские же планы найма после беспрецедентного мартовского обвала (на 44 пункта) в апреле отыграли только 14 пунктов и осталась в заметном минусе. Напомним, на фоне снижения спроса на рабочую силу аналитики ожидают первой волны роста безработицы уже летом этого года (см. “Ъ” от 5 мая).

Алексей Шаповалов