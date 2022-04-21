Борьба с ростом внутренних цен приводит к увеличению внешних

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Усилия многих стран ограничить рост внутренних цен на энергоресурсы и продовольствие (с помощью налоговых льгот, субсидий и так далее) могут еще больше поднять их на мировом рынке и привести к существенным бюджетным затратам. Такой вывод содержится в новом финансовом обзоре (Fiscal Monitor) Международного валютного фонда (МВФ). В нем проанализированы данные о мерах противодействия росту цен на продукты питания и энергоресурсы, анонсированные по состоянию на 31 марта этого года в 134 странах мира. Самыми популярными мерами стали льготы по налогам на потребление и по подоходному налогу, а также заморозка цен на названные категории товаров и/или ценовые субсидии на них.

Многие из объявленных мер, по мнению МВФ, носят нецелевой характер (например, субсидии на топливо для широкого круга потребителей) и могут нанести ущерб бюджетам, особенно беднейших стран. Эксперты МВФ предлагают властям оказывать прямую поддержку только уязвимым домохозяйствам, так как общие ценовые субсидии не только дорого обходятся, но и снижают стимулы для производителей и ведут к избыточному потреблению. Вместо введения нарушающих цепочки поставок экспортных ограничений на продукты питания МВФ советует странам высвобождать запасы продовольствия для частичной компенсации его краткосрочной нехватки.

Несмотря на ожидаемый рост субсидий на продовольствие и энергоресурсы, на повышенную неопределенность на рынках и на новые расходы государств, МВФ прогнозирует, что мировой госдолг в 2022 году сократится. Его относительный размер уменьшится с 97% глобального ВВП до 94,4%, что, впрочем, все равно сильно выше допандемийных 83,6% ВВП в 2019 году. Госдолг развитых стран снизится на 4,3 процентного пункта (п. п.), до 115,5% ВВП, что отражает восстановление экономик после пандемийной рецессии. В переходных экономиках показатель в 2022 году вырастет на 1,3 п. п., до 67,4% ВВП, и продолжит увеличиваться — до 77,2% в 2027 году. Во многом на это повлияет долговой кризис в Китае (см. “Ъ” от 5 апреля). МВФ прогнозирует повышение уровня госдолга КНР в 2022 году на 4,5 п. п., до 77,8% ВВП, и рост до 95,4% ВВП в 2027-м. Уровень госдолга РФ в этом году снизится на 0,2 п. п., до 16,8% ВВП, но в 2027-м он будет составлять уже 21,2%.

Георгий Смирнов