Обходные пути в Россию

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С целью отладки цепочек поставок на европейском направлении перевозчики изучают возможности южных направлений. «Мы активно прорабатываем маршруты, подходящие для отправок из США и стран ЕС через Турцию/Стамбул и через Грузию/порт Поти»,— говорит учредитель «VIG Транс» Игорь Ребельский. Перевозчики пытаются отладить транспортный коридор из Китая через Индию, «почти получилось, есть ставки», рассказывает гендиректор KBT Юлия Шленская: «По Европе громадный поток поедет через турецкие компании, которые будут закрывать по своей процедуре европейский экспорт и открывать новую процедуру — экспорт из Турции. Говорят как про "план Б" о Грузии, но тут не стоит строить иллюзий: пропускная способность погранперехода Верхний Ларс не позволит использовать этот маршрут как равноценную альтернативу. Рассматривается вариант железнодорожной доставки через Турцию и Грузию в Россию, но мы еще не видели никого, кто бы так повез грузы. Этого маршрута никогда не было».

По словам директора по стратегическому развитию «Транссертико» Юлии Янелис, наиболее актуальны сложные мультимодальные перевозки: «Например, был кейс по авиадоставке из Японии: в последний момент перед отправкой груза мы узнаем об отмене букинга, а потом и самого рейса на неопределенный срок. Мы находим доступную альтернативу и летим стыковочным рейсом в Китае. По автодоставке из Европы могу сказать, что есть решение для небольших партий товаров, сборных грузов и тех, которые планировались к авиадоставке,— вывозить их небольшими автомобилями, эта альтернатива подходит для сокращения сроков доставки. Хотя заторы на погранпереходах увеличивают сроки перевозки». Любой маршрут становится индивидуальным, говорит она, но другого выхода сейчас нет.

Наталья Скорлыгина