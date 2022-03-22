Обходные пути в Россию

С целью отладки цепочек поставок на европейском направлении перевозчики изучают возможности южных направлений. «Мы активно прорабатываем маршруты, подходящие для отправок из США и стран ЕС через Турцию/Стамбул и через Грузию/порт Поти»,— говорит учредитель «VIG Транс» Игорь Ребельский. Перевозчики пытаются отладить транспортный коридор из Китая через Индию, «почти получилось, есть ставки», рассказывает гендиректор KBT Юлия Шленская: «По Европе громадный поток поедет через турецкие компании, которые будут закрывать по своей процедуре европейский экспорт и открывать новую процедуру — экспорт из Турции. Говорят как про "план Б" о Грузии, но тут не стоит строить иллюзий: пропускная способность погранперехода Верхний Ларс не позволит использовать этот маршрут как равноценную альтернативу. Рассматривается вариант железнодорожной доставки через Турцию и Грузию в Россию, но мы еще не видели никого, кто бы так повез грузы. Этого маршрута никогда не было».
По словам директора по стратегическому развитию «Транссертико» Юлии Янелис, наиболее актуальны сложные мультимодальные перевозки: «Например, был кейс по авиадоставке из Японии: в последний момент перед отправкой груза мы узнаем об отмене букинга, а потом и самого рейса на неопределенный срок. Мы находим доступную альтернативу и летим стыковочным рейсом в Китае. По автодоставке из Европы могу сказать, что есть решение для небольших партий товаров, сборных грузов и тех, которые планировались к авиадоставке,— вывозить их небольшими автомобилями, эта альтернатива подходит для сокращения сроков доставки. Хотя заторы на погранпереходах увеличивают сроки перевозки». Любой маршрут становится индивидуальным, говорит она, но другого выхода сейчас нет.