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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Союз архитекторов рекомендовал Константина Кузнецова на пост главного архитектора Воронежа

После того как главный архитектор Воронежа Людмила Подшивалова решила покинуть должность по собственному желанию, воронежская организация Союза архитекторов РФ направила мэру Вадиму Кстенину предложение рассмотреть в качестве основной кандидатуры на эту должность советника губернатора Константина Кузнецова. Соответствующее письмо есть в распоряжении “Ъ-Черноземье”.

В региональном союзе архитекторов считают, что «по всем параметрам он полностью подходит на эту должность». В частности, Константин Кузнецов обладает «максимальной поддержкой архитектурного сообщества», «отличается архитектурным профессионализмом», имеет «немалый проектный и управленческий практический опыт». Кроме того, он «владеет высоким уровнем организаторских способностей, знанием градостроительных проблем в области архитектуры, умением оперативно находить нужное решение». Союз пообещал оказать «всестороннюю поддержку главному архитектору».

Напомним, о намерении Людмилы Подшиваловой покинуть должность стало известно вчера. Вадим Кстенин отметил, что мэрии будет непросто найти замену «столь же принципиальному и профессиональному руководителю».

Константин Кузнецов и Людмила Подшивалова вместе с Романом Пупавцевым в 2017 году были в числе кандидатов на должность руководителя городского управления главного архитектора. По итогам собеседования с кандидатами тогда еще мэр, а ныне губернатор Александр Гусев сделал выбор в пользу госпожи Подшиваловой.

Константин Кузнецов — председатель окружного совета центрального объединения Союза архитекторов России. В начале 2018 года он занял должность замруководителя управления главного архитектора, которая совмещалась с должностью главного архитектора города. При этом ранее при разработке новой структуры градостроительного блока мэрии речь шла о возможности назначения господина Кузнецова вице-мэром. С февраля 2019 года он был назначен помощником губернатора Воронежской области Александра Гусева. Основным направлением его работы называлось создание условий для повышения качества архитектурно-градостроительных решений и эстетической ценности застройки региона

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Как проходило согласование проекта нового генплана Воронежа, читайте в материале “Ъ-Черноземье“.

Ирина Лобанова


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