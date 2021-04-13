Людмила Подшивалова покидает пост главного архитектора Воронежа

По собственному желанию должность главы управления главного архитектора (УГА) Воронежа покидает Людмила Подшивалова, сообщили «Ъ-Черноземье» источники на профильном рынке. В мэрии уточнили, что вчера после завершения еженедельного совещания госпожа Подшивалова в ходе рабочей встречи у главы Воронежа Вадима Кстенина сообщила о своем намерении покинуть занимаемую должность. «Считаю, что главную задачу – дать городу новый генеральный план – вы и ваша команда выполнили успешно. Нам будет непросто найти замену, столь же принципиального и профессионального руководителя на эту должность. Тем не менее, я уважаю ваше решение и должен его поддержать»,– процитировала пресс-служба мэрии ответ градоначальника Вадима Кстенина. В пресс-службе отметили, что пока кадровое решение не формализовано, о дальнейших принимаемых решениях по этому посту будет сообщено дополнительно.

Сама госпожа Подшивалова не смогла ответить на вопросы «Ъ-Черноземье», сославшись на занятость. Одним из возможных претендентов на пост главы УГА источники «Ъ-Черноземье» в архитектурном сообществе назвали помощника губернатора Константина Кузнецова: «Будем надеяться, что он для этого статуса постарается быть более жестким при общении с крупнейшими девелоперами».Между тем, участники местного строительного рынка выразили сожаление в связи с уходом госпожи Подшиваловой, которая «выдерживала правильную позицию в принципах застройки города». Во время руководства Людмилы Подшиваловой в УГА был подготовлен и согласован генплан Воронежа до 2041 года. Однако более конкретизирующий застройку градостроительный документ – актуализированные в соответствии с новым генпланом правила землепользования и застройки – еще предстоит согласовать.

Экс-гендиректор института «Воронежпроект» Людмила Подшивалова была утверждена и.о. руководителя управления главного архитектора горадминистрации в мае 2017 года, а через полгода возглавила УГА. Должность стала вакантной после увольнения по собственному желанию в конце января того же года Антона Шевелева, обвиненного региональным управлением СКР в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Людмила Подшивалова вместе с Константином Кузнецовым и Романом Пупавцевым, выдвинутыми областным союзом архитекторов, оказалась в числе кандидатов на должность руководителя управления главного архитектора. По итогам собеседования с кандидатами тогда еще мэр города, а ныне губернатор Александр Гусев сделал выбор в пользу госпожи Подшиваловой. «Управление главного архитектора оказывает услуги застройщикам. Моя задача – сделать так, чтобы поданные туда документы возвращались предпринимателям только один раз. Тут нет задач креативить, нужен в первую очередь хороший организатор, какой мне и представили Людмилу Подшивалову»,- пояснил тогда глава городской администрации.

Как проходило согласование проекта нового генплана Воронежа, в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова, Андрей Цветков