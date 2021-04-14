Песков назвал преждевременным обсуждение даты и тем саммита Путина и Байдена

России важно затронуть тему отношений с США во время возможной встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, но говорить о перечне тем и сроках проведения саммита пока преждевременно, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Вчера, 13 апреля, Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться в ближайшие месяцы «для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией».

«Безусловно, двусторонние отношения важны в тех аспектах, которые представляют взаимный интерес и в обсуждении которых стороны заинтересованы»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM” о возможных темах встречи президентов. Он сообщил, что стороны пока не планируют перечень тем для обсуждения и дату саммита. «Пока преждевременно говорить об этой встрече в плане конкретики, это новое предложение, и оно будет изучаться»,— сказал Дмитрий Песков.

Он охарактеризовал тон разговора президентов как «деловой». «Вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительная по времени»,— сказал пресс-секретарь. При этом он отметил, что об оппозиционере Алексее Навальном речи не было. «Тема Навального, по-моему, нет, не затрагивалась»,— сказал Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, будет ли Кремль поднимать по дипломатическим каналам тему извинений господина Байдена за его слова о Владимире Путине, пресс-секретарь ответил: «Я оставлю без комментариев этот вопрос». По его словам, сейчас Кремль изучает приглашение США президенту России об участии в саммите по климату, который пройдет в режиме видеоконференции 22–23 апреля.

13 апреля Джо Байден и Владимир Путин по инициативе Вашингтона обсудили стратегическую стабильность, контроль над вооружениями, кибератаки, вмешательство в выборы в США и ситуацию на Украине. Это первый разговор президентов после того, как господин Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента РФ «убийцей» и пообещал, что тот «заплатит» за вмешательство в выборы. Кремль расценил эти заявления как оскорбление главы государства.

Подробнее о разговоре президентов — в материале “Ъ” «Выедем поговорим?».