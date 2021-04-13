США: предложение о саммите Байдена и Путина не отменяет введения санкций

Предложение президента США Джо Байдена, прозвучавшее в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным, не меняют позицию Вашингтона о необходимости новых санкций против РФ, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Несколько часов назад господин Байден предложил господину Путину провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне на нейтральной территории.

«Я не буду забегать вперед с какими-либо объявлениями, которые у нас имеются относительно последствий, которые будут иметь место для российского руководства из-за действий, которые они уже предприняли <...> Конечно же, президент четко заявлял, что последствия будут»,— сказала госпожа Псаки журналистам (цитата по ТАСС). Когда именно будут введены санкции, она не уточнила.

О планах ввести санкции в отношении России власти США заявляли неоднократно. Основанием для ограничительных мер стали кибератаки на американские федеральные ведомства и вмешательства в выборы в 2020 году. Кроме того, в марте 2021 года Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей», и заявил, что тот за это заплатит.

О телефонном разговоре президентов США и России — в материале “Ъ” «Выедем поговорим?».