В бюджет заглянул профицит

Федеральный бюджет в марте и за первый квартал 2021 года впервые за последний год закрыт с профицитом — его размер составил 205 млрд руб. Такой несколько неожиданный результат обеспечен тремя источниками: бурным ростом внутреннего и импортного НДС на фоне оживления деловой активности, траншем в 200 млрд руб. от ЦБ от продажи акций Сбербанка и поступлением 146 млрд руб. «экологического» штрафа от «Норникеля». Без двух последних разовых поступлений бюджет остался бы в дефиците размером 141 млрд руб. Несмотря на рост цен на нефть и зачатки восстановления экономики, НДПИ и налог на прибыль тренд на увеличение доходов не поддержали — пока их сборы ниже прошлогоднего уровня.

Последний раз федеральный бюджет был в профиците в апреле прошлого года — 133 млрд руб. После этого из-за пандемии и обвала цен на нефть госказна ушла в глубокий минус, по итогам 2020-го дефицит составил 4,1 трлн руб., или 3,8% ВВП.

Каков итог исполнения бюджета в первом квартале 2021 года в процентах от ВВП, Минфин, не объясняя причин, вновь не сообщает — в рублях же, по данным ведомства, профицит в марте 2021-го составил 741 млрд руб.



Эта сумма перекрыла дефицит января—февраля и по итогам всего квартала зафиксирован профицит в 205 млрд руб.: при доходах в 5,299 трлн руб. расходы составили 5,094 трлн.

Помесячные траты бюджета в первые три месяца года стабильны, а вот доходы показали заметный рост — с февральских 1,252 трлн руб. в марте они выросли сразу вдвое, до 2,544 трлн. Именно этот всплеск поступлений и дал итоговый профицит. Отметим, что сезонный фактор в поступлениях марта известен (он связан, в частности, с графиком уплаты НДС и налога на прибыль), но им одним стопроцентный прирост не объясняется. К примеру, в прошлом году месячный рост доходов составлял 50%.

Изучение бюджетной статистики показывает, что, несмотря на рост нефтяных цен и начало восстановления экономики, НДПИ и нефтегазовые доходы в целом — как и налог на прибыль — роста в первом квартале не показали, их сборы ниже прошлогодних.

Несколько выросли поступления от акцизов, но главную роль в приросте мартовских и квартальных доходов сыграл главный для федерального бюджета налог — НДС. Его сборы по операциям внутри России составили 1,42 трлн, при импорте — еще 0,785 трлн. В сумме — 2,205 трлн руб., что сразу на 475 млрд, или на 27%, выше сборов НДС первого квартала 2020 года, что отражает рост внутренних оборотов и наращивание импорта.

Второй и третий факторы мартовского всплеска доходов носят уже разовый характер. Именно в марте в бюджет от Центробанка поступили 200 млрд руб. последнего транша по сделке по продаже акций Сбербанка. Напомним, в апреле прошлого года была проведена сделка по покупке правительством контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн руб. из средств Фонда национального благосостояния. 1,1 трлн руб. поступлений в бюджет уже тогда улучшили баланс бюджета, сейчас же очередь дошла до последнего транша в 200 млрд. Кроме того, в марте в бюджет поступили и 146 млрд руб. по графе «Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам» — это широко известный штраф «Норникеля», уплаченный после инцидента с разливом топлива под Норильском в мае 2020 года. Нетрудно подсчитать, что без двух этих разовых поступлений бюджет по итогам января—марта оказался бы в дефиците размером 141 млрд руб.

Вадим Вислогузов