Свердловское УФАС выявило картель при ремонте дорог

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области выявило картельный сговор между ООО «ГУДСР» и ООО «ИЦ «Дорконтроль», заключившими соглашение для поддержания цен в аукционе на право заключения госконтракта на ремонт дорог в Полевском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Как рассказала начальник отдела по борьбе с картелями Ольга Смирнова, компании ранее были аффилированы между собой, но впоследствии разделились и стали независимыми участниками рынка. «Являясь взаимно осведомленными об участии друг друга в торгах, общества в отсутствие иных конкурентов отказались от подачи ценовых предложений. Контракт был заключен с первым подавшим заявку на участие – ООО “ИЦ «Дорконтроль” по начальной максимальной цене», — пояснили в пресс-службе. Отметим, стоимость контракта составила 79 млн руб.

За то, что ООО «ГУДСР» уступило победу, контракт на исполнение более чем 90% работ был передан по договору субподряда аффилированной с ней компанией ООО «АСТ-групп». «ИЦ "Дорконтроль» в свою очередь получил 4 млн руб., не выполняя при этом никаких работ по контракту.

Илья Смирнов