Лавров предостерег Турцию от «подпитывания милитаристских настроений» Украины

Турции и остальным странам не стоит подпитывать милитаристские настроения Украины, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Так он прокомментировал продажу Анкарой Киеву ударных беспилотников Bayraktar TB2. Поставки оружия президенты Украины и Турции обсуждали в субботу, 10 апреля, во время визита Владимира Зеленского в Анкару.

«Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся,— Турция одна из них — настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения»,— сказал министр на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри (цитата по ТАСС).

Глава МИД РФ также прокомментировал проход кораблей США через Босфор в Черное море. «Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает РФ на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают США в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории — этот вопрос пока остается без ответа»,— добавил он.

Военные корабли США вошли в Черное море из Средиземного несколько дней назад. По конвенции Монтрё, в мирное время военные корабли любого класса могут проходить через Босфор и Дарданеллы при условии уведомления Турции. 9 апреля Турция уведомила Россию о проходе военных кораблей США. При этом проход американских кораблей стал одной из тем телефонной беседы президентов Турции и России. Пентагон назвал операции США в регионе «штатными».

О позиции Турции относительно конфликта на юго-востоке Украины — в материале “Ъ” «Оружие во имя мира».