Словакия попросила Венгрию провести экспертизу «Спутника V»

Вице-премьер Словакии Игор Матович попросил Венгрию провести экспертизу вакцины «Спутник V», так как у Братиславы нет необходимых для этого лабораторий. Будапешт согласился помочь. Словацкий регулятор ранее заявил, что их дозы «Спутника V» не соответствуют образцам, которые изучали европейский регулятор и медицинский журнал The Lancet.

«Я приехал сюда для того, чтобы попросить о помощи, и Венгрия сможет помочь, потому что у них есть лаборатории, которые могут оценить вакцину. В Словакии таких лабораторий нет»,— сказал господин Матович на пресс-конференции в Будапеште (цитата по AP).

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что его страна «рада выполнить этот запрос». «У нас есть возможности. У нас есть международно-признанные лаборатории, и соответствующие умения»,— сказал господин Сийярто.

Венгрия и Словакия стали первыми европейскими странами, которые одобрили применение «Спутника V». Контракт на поставку российской вакцины привел к отставке премьер-министра Словакии Игоря Матовича: правящая коалиция оказалась недовольна тем, что глава правительства распорядился закупить российский препарат, не поставив ее в известность. Российский фонд прямых инвестиций вчера, 8 апреля, потребовал вернуть партию вакцины из-за нарушения контракта.

О скандале вокруг вакцины — в материале “Ъ” «На словацкого премьера упал "Спутник V"».