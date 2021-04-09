МВД назвало самые частые причины для высылки иностранцев из России

Решения о нежелательности нахождения иностранцев в России чаще всего принимают из-за преступлений в сфере миграции, сообщили «РИА Новости» в МВД. За январь и февраль 2021 года было принято 14 таких решений, а также исполнено 805 решений о депортации.

«По материалам, направленным в ГУВМ МВД России подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России о нежелательности пребывания, руководством МВД России за два месяца 2021 года утверждено 14 решений о нежелательности пребывания»,— говорится в сообщении ведомства. За 2020 год таких решений было принято 27, за 2019-й — 76, за 2018-й — 121, за 2017-й — 76, за 2016 год — 32. Решений о депортации было исполнено в 2020 году 4691, в 2019-м — 5531, в 2018-м — 6010, в 2017-м — 5460, в 2016-м — 4852.

В МВД пояснили, что нежелательными признают иностранцев, привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления в сфере миграции, неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за правонарушения в области защиты госграницы России и обеспечения режима пребывания иностранцев в РФ. Также их могут признать нежелательными за побег из спецучреждений для временного пребывания перед депортацией и в ряде других случаев.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нехватке мигрантов для «реализации амбициозных планов» страны. Речь, в частности, идет о проектах в сфере строительства. При этом замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов сообщил, что в 2020 году почти четверть россиян заявили о плохом отношении к мигрантам.

Вместе с тем МВД России разрабатывает законопроект по упрощению легализации незаконных мигрантов, оказавшихся «в особых обстоятельствах». Предполагается, что их не будут наказывать за нарушение миграционного законодательства, а ранее принятые санкции отменят. Ранее ведомство также создало единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получить госуслуги в электронном виде.

О других предложениях МВД для иностранцев — в материале “Ъ” «Запалечных дел мастер».